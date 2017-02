Dauchingen Gemeinde Dauchingen stellt Verkehrskreisel vor

Bauarbeiten von Maibis Ende Oktober 2017Zwei Tage Vollsperrungfür das Gewerbegebiet

Dauchingen – Die Gemeinde Dauchingen stellte in einer Informationsveranstaltung den Bürgern den in der Niedereschacher Straße geplanten großen Kreisverkehr vor. Etwa 30 Dauchinger Bürger wollten wissen, was in den geplanten sechs Monaten Bauzeit auf sie zu kommt und was an der Kreuzung Niedereschacher Straße, Daimlerstraße und Schwarzwälder Straße entsteht. Diplom-Ingenieur Rainer Christ von BIT-Ingenieure aus Villingen, die mit der Planung und Durchführung der etwa eine halbe Million Euro teuren Baumaßnahme beauftragt sind, erläuterte die einzelnen Bauabschnitte und informierte auch ausführlich über die zu erwartenden Behinderungen während der Bauzeit.

In drei Phasen müsse man die Maßnahme fertigstellen, so Christ, da sich eine Vollsperrung der Landesstraße nicht umsetzen lasse. Baubeginn wird Anfang Mai sein. Im ersten Teilabschnitt mit einer Bauzeit von etwa zweieinhalb Monaten werde die Achse an der Niedereschacher/Schwarzwälder Straße fertiggestellt. In den darauf folgenden zwei Monaten wird die Abzweigung ins Industriegebiet gebaut und im letzten Abschnitt, mit eineinhalb Monaten der kürzeste Abschnitt, geht es von der Daimlerstraße rechts rum in Richtung Niedereschach.

Um die letzte Deckschicht, den eigentlichen Straßenbelag, aufzubringen, müsse man an einem Samstag eine vorübergehende Vollsperrung einrichten. Diese Sperrung reiche wegen der notwendigen Abkühlphase bis in den Sonntag hinein. Die für diesen Zeitraum eingesperrten Anlieger im Industriegebiet sollten sich rechtzeitig darauf einstellen, so Christ. Bis dahin sei allerdings auch schon mit baubedingten Behinderungen zu rechnen, wenn im Zuge der Baumaßnahme auch die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen aller Kategorien verlegt und teilweise erneuert werden müssen.

Für die Bauphase werde der Verkehr durch eine dreifache Ampelanlage gesteuert, wobei die Schaltzeiten der Ampeln mittels einer Videoerfassung abhängig vom jeweiligen Verkehrsaufkommen gesteuert werden. An allen vier Einfahrten in den Kreisverkehr entstehen zur Verkehrsberuhigung Straßenteiler. Der nicht befahrbare Mittelkreis werde erhöht, um eine ebenfalls geschwindigkeitsdämpfende Blickunterbrechung zu schaffen. Für den unteren Teil der Niedereschacher Straße überlege er, durch einen Rückbau der dortigen Bepflanzung einen besseren Einblick herzustellen.

In der anschließenden Diskussion ging es in erster Linie um den Nahverkehr, um einen vorübergehenden Mangel an Parkraum und um das in der Bauphase wohl erhöhte Verkehrsaufkommen im Wohngebiet. Bürgermeister Torben Dorn forderte die Bürger auf, ihre Fragen und eventuellen Bedenken zu äußern. Man solle sich lieber früher als später an die Verwaltung wenden, falls etwas schief laufe oder es Probleme gebe. "Wir stehen bereit, um uns in dieser sicherlich nicht einfachen Phase um ihre Belange zu kümmern", versprach er. Dorn erinnerte aber auch daran, dass der Gemeinde oft die Hände gebunden seien, liege doch vieles in der Entscheidung der verschiedenen Verkehrsbehörden.