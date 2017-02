Dauchingen Führungswechsel bei Dauchinger Feuerwehr  Ralf Laufer ist neuer Kommandant

Bei der Dauchinger Feuerwehr dreht sich das Personalkarussell. Ralf Laufer wird neuer Kommandant. Sein Vorgänger Jürgen Laufer tritt zurück ins zweite Glied. Markus Herbst bleibt als Stellvertreter erhalten.

In der jüngsten Sitzung des Dauchinger Gemeinderats verabschiedete Bürgermeister Torben Dorn den langjährigen Kommandanten der Dauchinger Wehr. Jürgen Laufer stand 15 Jahre lang der Feuerwehr als Kommandant vor. Er habe getreu dem Wahlspruch "Einer für alle – alle für einen" immer für einen beispielhaften Zusammenhalt in der Gemeinschaft gesorgt, sagte Dorn. Nur so sei es möglich gewesen ein Team zu schaffen, in dem sich jeder auf den anderen verlassen konnte.

Die Wehr sei für schwierige Aufgaben gewappnet gewesen. Und derer habe es einige gegeben. "Sie haben sich zum Beispiel nicht gescheut, gleich bei der ersten großen Übung das Hochhaus in der Hessestraße zum Thema der Feuerwehrübung zu machen", lobte Dorn.

Er zählte herausragende Ereignisse der vergangenen 15 Jahre auf. Dazu gehörten die Überlandhilfe im Rahmen der Zusammenarbeit mit Niedereschach ebenso wie der tagelange Einsatz und die Koordination der Rettungsorganisationen bei dem schweren Hagelunwetter im Juni 2006. Es galt auch Verluste zu verkraften, als die Wehr im Januar 2012 zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gerufen wurde.

Zahlreiche Beförderungen, zuletzt 2015 zum Hauptbrandmeister, gehörten zur Erfolgsgeschichte des Feuerwehrkommandanten Jürgen Laufer. Dankbar sei er auch, dass Jürgen Laufer mit all seiner Erfahrung weiterhin als Gruppen- und Zugführer der Feuerwehr Dauchingen zur Verfügung stehe, sagte Torben Dorn.

Ebenso freundliche Worte fand der Bürgermeister für die neu- und wiedergewählte Führungsspitze. Nachdem Jürgen Laufer seinen Rückzug langfristig angekündigt hatte, sei Zeit genug geblieben, einen geeigneten Nachfolger zu suchen. Mit Ralf Laufer als neuer Kommandant habe man einen versierten Nachfolger gefunden, dessen Vater Manfred Laufer ebenfalls 15 Jahre diesen Posten innegehabt hatte.

Außerdem freue er sich darüber, dass Markus Herbst der Wehr als alter und neuer Stellvertreter erhalten bleibe. Dadurch sei eine gewisse Kontinuität gewahrt und man könne sich nach wie vor auf dessen große fachliche Kompetenz verlassen und weiterhin von seiner ruhigen und sachlichen Art profitieren. Auch der Einsatz der Ehefrauen und Familien der Führungskräfte der Feuerwehr könne nicht hoch genug bewertet werden, sagte Bürgermeister Torben Dorn. Der bestehe oftmals aus Verzicht.