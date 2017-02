Dauchingen Elektromobilität: Dauchinger Kreisel bekommt Ladestation

Die Gemeinde Dauchingen bekommt eine zweite Ladestation für Elektro-Autos. Dies beschlossen die Gemeinderäte an der jüngsten Sitzung nach vorausgegangener intensiver Diskussion. Bürgermeister Torben Dorn hatte die Installation einer zweiten, doppelten Ladestation angeregt, um auch ein wenig Pionierarbeit zu leisten.

Die Installation, die jetzt beschlossen wurde, sollte im Zuge der bereits beschlossenen Bauarbeiten für den großen, neuen Kreisverkehr in der Niedereschacher Straße erfolgen. Im Oktober 2016 war eine Entscheidung in Sachen zweiter Ladestation noch vertagt worden. Auch in der jüngsten Sitzung taten sich die Dauchinger Gemeinderäte schwer, die vergleichsweise geringen Kosten zu übernehmen. Etwa 2700 Euro fallen an, außerdem die laufenden Kosten für den Betrieb und Abrechnung von weniger als zehn Euro im Monat.

Während die Gemeinderäte Sandra Fischer und Ingo Österreicher argumentierten, dass die neuen Förderrichtlinien noch nicht feststünden, meinte Günther Haffa, dass dies nicht zu den Aufgaben einer Gemeinde gehöre. Außerdem befürchteten Mitglieder des Gemeinderats, dass die Ladestation gar nicht die gewünschte Frequenz erfahren werde. Es werde prognostiziert, dass in Zukunft von einigen Gewerbebetrieben weitere, unter Umständen günstigere Versorgungsstationen für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden.

Am Ende stimmte das Gremium dem Vorhaben doch einstimmig zu. Die Firma New Motion wird mit der Installation beauftragt werden.

Vergeben wurden in der Sitzung auch die ersten Baumaßnahmen für die beiden Fahrbahnteiler in der Villinger Straße. Sie gingen an den günstigsten Anbietern. Mit beiden Maßnahmen soll für mehr Sicherheit durch niedrigere Geschwindigkeiten in der Gemeinde gesorgt werden.