Dauchingen Dorn muss vors Narrengericht

Dauchingen (gdj) Die Fasnet in Dauchingen wird in diesem Jahr einige Änderungen erfahren. Unter anderem wird der Ablauf der Bürgermeister-Verhaftung geändert. Bürgermeister Torben Dorn muss sich am schmotzige Dunschtig zum ersten Mal einem teuflischen Narrengericht stellen. Der Ablauf der Bürgermeisterverhaftung wird in diesem Jahr also geändert. Um 16.45 laufen die Hästräger – auch die Waldhexen haben bislang an der Verhaftung teilgenommen – mit musikalischer Begleitung in einem kleinen Umzug von der Festhalle zum Rathaus. Dort wird der Bürgermeister fest- und mitgenommen und bei der Zunftstube vors Narrengericht geführt. Unter Beobachtung der Zuschauer wird ihm hier der Prozess gemacht.

Laut Volker Ositschan hat die Narrenzunft einige Punkte recherchiert, die zur Anklage kommen werden. Nach seiner Verurteilung muss der abgesetzte Bürgermeister seine Strafe sofort antreten. "Alle Zuschauer werden von der Strafe profitieren", verspricht der Zunftmeister. Man werde ein Urteil sprechen, das allen Zuschauern sofort zu Gute kommt. "Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, damit es für den Angeklagten auch eine Strafe ist", lädt der Zunftmeister ein. Narren sollten also am 23. Februar um 16.45 zur Festhalle oder um 17.15 zur Zunftstube kommen, "damit die Gemeindeverwaltung zu spüren bekommt, wer die nächsten Tage das Sagen in Dauchingen hat." Auch die Narrenbaumversteigerung wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, denn der Baum wird neuerdings verlost. Die Narrenzunft verkauft bereits seit dem Abstauben am 6. Januar Lose. Wertvolle Preise warten auf die Gewinner. Der erste Preis sind gut 20 laufende Meter Tannenholz aus dem Heitel in Form des Dauchinger Narrenbaums. Weitere Preise sind Essensgutscheine der Dauchinger Gaststätten, ein Vesperkörble der hiesigen Metzgereien sowie Getränkegeschenke. Wer noch Lose kaufen möchte, kann sich an die Narrenräte der Narrenzunft Dauchingen wenden, auch während des Bürgerballs und über die Fasnettage werden Lose verkauft. Die Verlosung findet am Fasnetsdienstag an der Zunftstube vor dem Baumfällen statt. Die Verlosung ist öffentlich.