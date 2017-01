Dauchingen Dauchinger Wehr: Neuer Kommandant heißt Ralf Laufer

Bei der Hauptversammlung der Dauchinger Feuerwehr wurde vor allem der gute Zusammenhalt gelobt. Zu elf Einsätzen rückten die Wehrleute im vergangenen Jahr aus.

Der Ausschuss der Dauchinger Feuerwehr hatte gute Vorarbeit geleistet und so war es eine reine Formsache der anwesenden Feuerwehrkameraden ihren künftigen Kommandanten zu wählen. Einstimmig votierten die Anwesenden für Ralf Laufer. Der zweite Kommandant Markus Herbst stellte sich noch einmal zur Wahl und wurde ebenfalls von seinen Feuerwehrkameraden einstimmig wiedergewählt.

Kreisbrandmeister Florian Vetter lobte den guten Geist, der in der Truppe herrscht und würdigte gemeinsam mit Bürgermeister Torben Dorn den freiwilligen Dienst der Feuerwehrfrauen und Männer den diese das ganze Jahr für ihre Gemeinde leisten. Jürgen Laufer habe drei Amtsperioden das Amt des Kommandanten mit Teamgeist und großer Weitsicht ausgeübt, lobte Bürgermeister Dorn. Ebenso sein Stellvertreter Markus Herbst, der mit seiner Wiederwahl nun in die vierte Amtsperiode startet. Bürgermeister Torben Dorn freute sich besonders über den unproblematischen Übergang vom alten zum neuen Kommandanten. Ralf Laufer bringe durch seine jahrelange Erfahrung und die von ihm absolvierten Lehrgänge im Feuerwehrwesen die besten Voraussetzungen für sein verantwortungsvolles Amt mit.

Aktuell besteht die Dauchinger Wehr aus 31 männlichen und vier weiblichen aktiven Feuerwehrmitgliedern. Der Jugendfeuerwehr gehören 19 Jugendliche an und zur Altersmannschaft zählen elf Feuerwehrkameraden. Im vergangenen Jahr musste die Dauchinger Wehr weniger als gewohnt ausrücken, insgesamt waren es elf Einsätze, bei denen sie Hilfe leisteten. Für das kommende Jahr stehen bereits jetzt Lehrgangsanmeldungen auf dem Terminkalender, verkündigte Jürgen Laufer in seinem letzten Rechenschaftsbericht und dankte der Gemeinde, dass sie auch im vergangenen Jahr in die Feuerwehr investiert hat. Es wurden neue Tagesdienstkleidung und Einsatzhelme für die komplette Mannschaft angeschafft. Kreisbrandmeister Florian Vetter lobte in seinem Grußwort den großen Zusammenhalt, den er immer wieder bei der Dauchinger Wehr feststelle.