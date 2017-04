Dauchingen Dauchinger Teufel haben Grund zur Freude

Die Narrenzunft kann mit derzeit 510 Mitgliedern auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neue Mitglieder in Narrenrat gewählt

Die Narrenzunft der Dauchinger Teufel blickt auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Die Kasse stimmt, die Wahlen an der jüngsten Hauptversammlung verliefen reibungslos und mit derzeit 510 Mitgliedern von denen 149 Aktive sind, können sich die Teufel auf eine respektable Mitgliederzahl stützen.

Zunftmeister Volker Ositschan freute sich über den guten Besuch an der Versammlung und forderte die Mitglieder auf, nicht nur an der Fasnet, sondern das ganze Jahr über ihren Verein zu unterstützen. Aus dem Bericht von Schriftführerin Petra Bertsche ging hervor, dass die Zunft nicht zur fünften Jahreszeit aktiv ist, sondern, dass es das ganze Jahr über Gelegenheit zur Geselligkeit gibt. Maiwanderung, Vereinsausflug, Teilnahme am Elfmeter-Turnier, das Straßenfest und viele weitere Veranstaltungen wurden durchgeführt.

106 aktive Erwachsene, 43 aktive Kinder und fünf Alt-Teufel waren zu Gast bei zehn Umzügen. Acht erwachsene Mitglieder haben eine Teilnahmequote von 100 Prozent erreicht. Dafür wurden Markus Arlt, Nathalie Bertsche, Alexandra Hensel, Michael Kreidler, Holger Sauter, Eva Schleicher, Michaela Schleicher und Marius Wosl besonders geehrt.

Die Jugendleiterinnen Kathrin Sauter und Nathalie Bertsche haben 81 Kinder bis 16 Jahre unter ihren Fittichen. In den beiden Kinderballetts sind derzeit 19 junge Mitglieder aktiv und die Älteren werden von Ela Albiker und Sarah Müller trainiert. Caro Arlt und Sinja Weißmann betreuen die Tanzzwerge.

Bei den Wahlen konnten nicht nur alle Positionen besetzt werden, gerade für den Narrenrat gab es sogar mehr Bewerber als Posten. Klaus Treiber als stellvertretender Zunftmeister, Marina Wanner als Kassiererin und Obmann Alexander Förg wurden jeweils bestätigt. Bei den Wahlen zum Narrenrat setzten sich Phillip Förg, Uwe Gläser und Marius Wosl mehrheitlich durch. Bürgermeister Torben Dorn dankte den Mitgliedern für auch für ihr Engagement beim Kinderferienprogramm und der Aktion Saubere Landschaft.