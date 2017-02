Dauchingen Dauchinger Narren freuen sich auf die hohen Tage

Das kleine Dauchingen feiert die Fasnet sieben Tage lang mit ganz großem Programm. Höhepunkt der Fasnet 2017 dürfte wieder der Bürgerball der Teufel am Freitag, 24. Februar, sein. Restkarten sind noch erhältlich, teilt die Zunft mit.

Die Narrenzunft war bereits in nah und fern unterwegs. Die Hästräger haben an sechs Umzügen teilgenommen. Jetzt stehen die hohen Tage der Dauchinger Fasnet vor der Tür.

Der Programmablauf sieht am Schmotzige Dunnstig folgendermaßen aus: 5.30 Uhr ist das Wecken der Bevölkerung durch die Trommler, 7 Uhr: Narrenfrühstück in der Zunftstube, 8 Uhr: Frühstücks Brunch für die Dauchinger Bevölkerung in der Zunftstube.

Um 9.15 Uhr steht der Besuch im Kindergarten an, 10.30 Uhr: Vorführung der Schulkinder für die Narrenzunft in der Aula der Schule und anschließender Schülerbefreiung, 11.30 Uhr: Mittagessen mit den Lehrern, 13 Uhr: Kinderumzug durch Dauchingen.

Direkt danach findet in der Festhalle die Kinderfasnet ab 14 Uhr statt. Unterhalten werden die Kinder durch das Animationsteam der Villinger Puppenbühne. Die Eltern und Großeltern können bei leckerem Kaffee und Kuchen verweilen. Das Kinderballett "Die Tanzzwege" der Narrenzunft zeigt ihren einstudierten Tanz.

Um 16.45 Uhr erfolgt der gemeinsame Umzug an die Zunftstube. Vor der Zunftstube wird das Narrengericht tagen. Angeklagter ist Bürgermeister Torben Dorn.

Mit Schunkeln und Livemusik beim Kappenabend für die Dauchinger Bevölkerung in der Zunftstube klingt der Abend aus. Zum Essen servieren die Teufel ihre Kuttelsupp. Die Zunftstube ist an diesem Tag rauchfrei. Der Barbetrieb für die jüngeren Narren ist über der Zunftstube in der Teufelsbar.

Am Fasnet-Freitig steigt ab 19.31 Uhr der Bürgerball in der Festhalle, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Fasnet-Samstig steht im Zeichen des Besuchs beim Hansel- Sprung /Narrenbaumstellen bei den Narrenfreunden von der NZ Schwenningen. Am Fasnet-Sunntig nehmen die Teufel um 14 Uhr am großen Umzug in Schwenningen teil. Der Fasnet Mentig schließlich sieht die Teufel beim Umzug in Weilersbach. Zum 22.Geburtstag besuchen sie die Epfelschittler in der Nachbarschaft.

Ebenfalls in die Nachbarschaft geht es für die Narren am Fasnet Zieschtig – und zwar zum Umzug nach Deisslingen. Im Anschluss findet das Spaghetti-Essen in der Zunftstube statt. Am Abend erfolgt schließlich ab 18 Uhr die Gaststättenauszeichnung in den Dauchinger Wirtschaften durch Zunftmeister Volker Ositschan.

Für 20 Uhr sind schließlich das Fasnetverbrennen und die Schlüsselrückgabe am Rathaus terminiert. Der Narrenbaum wird schließlich gefällt, anschließend startet die Narrenbaumverlosung an der Zunftstube, die in das Abschlussfest in der Zunftstube für die Dauchinger Bevölkerung übergehen wird. Der Aschermittwoch bringt das traditionelle Schneckenessen im Landgasthof Ritter.