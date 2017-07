Dauchingen Dauchinger Eintracht-Sänger mit neuer Führung

Johannes Nitsche übernimmt den Vorsitz, der Verein zählt derzeit nur noch neun aktive Sänger.

Dauchingen (in) Es ist das wohl größte Problem eines jeden Vereins, insbesondere aber vieler Gesangvereine – und am härtesten trifft es oft die reinen Männergesangvereine: die schrumpfende Mitgliederzahl im aktiven Bereich. Beim Männergesangverein (MGV) Eintracht Dauchingen wurde dies bei einr außerordentlichen Mitgliederversammlung deutlich.

Von den noch im vergangenen Jahr 13 Aktiven stehen heute nur noch neun zur Verfügung. Krankheit, Alter und auch das Ableben von Sängern haben hier eine Bresche geschlagen. Dass am 11. April auch noch der langjährige und um den Chor verdiente Vorsitzende Philipp Zimmermann gestorben ist, machte diese Sitzung notwendig. Aus Respekt gegenüber dem Verstorbenen und dessen Familie hatte der MGV das geplante Frühjahrskonzert abgesagt.

Um die Lücke zu füllen, galt es, eine neue Führung zu wählen. Der langjährige zweite Vorsitzende Johannes Nitsche rückte an die Stelle des Vorsitzenden und das Amt des zweiten Vorsitzenden übernimmt ab sofort Lothar Berend, der sich auch bereit erklärte, die Aufgaben des Schriftführers wahrzunehmen. Eines der drängenden Themen sei die niedrige Mitgliederzahl, erklärte der neue Vorsitzende. Geehrt wurde Gernot Laufer, der als Dirigent jetzt seit 25 Jahren dem MGV vorsteht. "Wir haben bei Dir viel gelernt", lobte insbesondere Lothar Berend den Dirigenten für seine unermüdliche Arbeit. Als Anerkennung gab es eine Urkunde und ein Geschenk.

Schon vor einigen Jahren sind die Dauchinger Sänger eine Partnerschaft mit dem Männerchor aus Gunningen eingegangen, mit denen es jedes Jahr einige gemeinsame Auftritte gibt. Im Kalender des MGV stehen die folgenden Termine: Gunninger Fest am 10. September, Herbstfest beim GV Concordia Vöhrenbach am 7. Oktober, Weinfest beim Frohsinn Schwenningen am 14. Oktober, Ehrentag des Chorverbandes in Gunningen am 5. November, Hintervillinger Sängertreffen in Dauchingen am 11. November, Volkstrauertag in Dauchingen am 19. November, Messe in Gunningen zum ersten Weihnachtsfeiertag, Theater in Gunningen am 26. Dezember.