Dauchingen Dauchinger Bläserjugend löst ihr Nachwuchsproblem

Krümelorchester der Bläserjugend hat sich weiter etabliert. Der Vorstand ist wieder komplett.

Bei der Bläserjugend gab es im vergangenen Jahr einen Stabwechsel, der neue Dirigent Markus Kurz übernahm von Nina Nikolic die Leitung der Bläsertruppe. Der Wechsel erfolgte nach dem Frühjahrskonzert und rechtzeitig vor dem wichtigen Termin im Juni, als man in Dauchingen den Bläserjugendcup 2016 ausrichtete.

Jan Fehrenbach, alter und neuer Vorsitzender der Bläserjugend, dankte für die tolle Unterstützung, die man von der Musikkapelle und vielen weiteren Helfern erfahren habe. Besonderer Dank gelte auch dem neuen Dirigenten Markus Kurz, der durch diese Veranstaltung alle Hände voll zu tun hatte.

Die personellen Probleme, die es bei der Jugendkapelle gab, habe man durch den Zusammenschluss mit der Jugendkapelle aus Niedereschach erfolgreich gelöst und sei mit der jetzigen Situation vollauf zufrieden, so der Vorsitzende. Auch diese Veränderung schlug beim neuen Dirigenten natürlich voll durch, da zugleich beim Jahreskonzert der Niedereschacher der erste gemeinsame Auftritt anstand, den man dann mit Bravour meisterte. Glücklich äußerte sich Jan Fehrenbach auch über den Ausgang der Wahlen. „Wir sind jetzt im Vorstand wieder komplett“, meinte er und dankte den frisch gewählten Beisitzern Annika Gläser, Lukas Hauser und Dominik Baumann sowie dem Schriftführer Robin Stenzel für ihre Bereitschaft zum Ehrenamt.

Uwe Zimmermann, musikalischer Jugendleiter, berichtete von vielen Aktivitäten in der Jugendausbildung, das Krümelorchester habe sich weiter etabliert und die Kinder kommen gerne zur Ausbildung. Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes bereite ihm allerdings viel Arbeit. Insbesondere die Kontrolle eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses, das seit dem vergangenen Jahr jeder Ausbilder vorweisen müsse, sei oft mühsam. Zwei neue Namen gibt es in der Ausbildung. Jonas Nürnberg unterrichtet Saxophon und für die Ausbildung an der Querflöte steht Martina Marera zur Verfügung.