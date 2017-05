Dauchingen Dauchingens neues Wohngebiet soll eine zweite Zufahrt bekommen

Diskussion über die Gestaltung "Auf der Lehr" im Gemeinderat. Verbindung zur Deißlinger Straße wird jetzt geplant.

Bei der Gestaltung des neuen Quartiers "Auf der Lehr" befindet sich die Gemeinde in einer relativ komfortablen Situation. Dies machte Dauchingens Bürgermeister Torben Dorn bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich. Man stehe, anders als bei früheren Beschlüssen, nicht unter Zeitdruck und könne sich in den Diskussionen den verschiedenen Planvarianten annähern. "Sie können sogar beschließen, die Planungen ganz einzustellen", erinnerte er den Gemeinderat an dessen Gestaltungshoheit. Dann, so Dorn, bleibe man lediglich auf den bisherigen Planungskosten von etwa 15 000 Euro sitzen. Dass dies keine Option ist, wurde deutlich in der Diskussion, die sich in erster Linie um die von der Straßenverkehrsbehörde geforderte verkehrliche Anbindung an die Deißlinger Straße drehte.

Der Anbindung von ausschließlich privatem Grundstück mittels einer Linksabbiegerspur hatte die Behörde eine Absage erteilt. Wenn dann müsste das geplante Neubaugebiet mit angeschlossen sein, hieß es. Diese Option erschien, so wurde im Laufe der Diskussion deutlich, auch den meisten Gemeinderäten als eine logische Variante. Denn dadurch werde auch die, wie ursprünglich geplant, einzige verkehrliche Anbindung des Gebiets über den Lärchenweg entlastet.

Der Gemeinderat entschied sich mehrheitlich für diese zweite Anbindung und sprach sich auch für die geplante mehrstöckige Bebauung an der Deißlinger Straße aus. Hier müsse man auf jeden Fall eine Bauhöhe von zwölf Metern einplanen, sonst könne es Probleme bei der Vermarktung der Grundstücke geben, plädierte Bürgermeister Dorn für die dann mögliche Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für weniger begüterte Familien.

Günther Haffa hingegen sprach sich als einziger Gemeinderat gegen diese Bebauung aus und präferierte eine Bebauung einzig mit Einfamilienhäusern. Auch über einen, jetzt eingeplanten, Mehrgenerationenplatz wurde lebhaft diskutiert. Man könne zwar auf Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten bei der Schule verweisen, meinte Bürgermeister Dorn, aber "wollen wir das?" Mehrfach erinnerte der Bürgermeister das Gremium daran, dass man sich in einer Diskussion über eine mögliche Planung befinde. Man hangele sich nicht von einem Problem zum anderen, wie ein Gemeinderat bemängelt hatte, sondern man entwickle.

In der anschließenden Abstimmung einigte man sich für die in der Skizze aufgezeichnete Planvariante, die als künftige Diskussionsgrundlage dienen wird. Zu den möglichen Grundstückskosten konnte Torben Dorn lediglich sagen, dass man zwischen 160 und 190 Euro je Quadratmeter liegen werde. Allerdings sei dies eine unverbindliche grobe Schätzung. Auf die noch ungeklärte Entwässerung des Baugebiets angesprochen sagte der Schultes nur, dass man in Verhandlungen stehe.