Dauchingen Dauchingen greift zum Spaten

Knapp zehn Millionen Euro Haushaltsvolumen. Investitionsschwerpunkte sind Kanal, Wasser und Straße

Mit einem Gesamtvolumen von 9,687 Millionen Euro verabschiedete der Dauchinger Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2017. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im kommenden Jahr beim Tiefbau, über allem steht der geplante Kreisverkehr an der Ecke Niedereschacher Straße/Daimler Straße, der insgesamt eine halbe Million Euro verschlingt.

An zweiter Stelle steht der dritte Bauabschnitt an der Sport- und Freizeitanlage Hofäcker. Hier entsteht – wie im Gesamtprojekt geplant – im kommenden Jahr ein Jugendpavillon mit Grillplatz, Kostenpunkt 200 000 Euro. Außerdem stehen Kanalsanierungen teils in offener, teils in geschlossener Bauweise an. Im Falle der Aufnahme in das Landessanierungsprogramm – hier fehlt noch der Bescheid der zuständigen Behörde – wurden für diverse Maßnahmen 240 000 Euro in die Haushaltsplanung mit aufgenommen. Außerdem werden für den Fahrbahnteiler in der Villinger Straße 141 000 Euro eingeplant. Die Neue Straße und die Reutestraße sowie die Zimmerstraße vom Beginn der Einmündung Schwenninger Straße bis Kreuzung Reutestraße erhalten eine neue Dünnschichtasphaltdecke. Hierfür sind 100 000 Euro im Verwaltungshaushalt als Unterhaltsmaßnahme eingeplant, inklusive der Angleichung der Straßeneinläufe und der Bordsteine.

Weitere Bausteine der Haushaltsplanung sind im Jahr 2017 eine Rücklagenentnahme in Höhe von 415 050 Euro, die zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes notwendig ist. Die voraussichtliche Rücklage beträgt zum Ende dieses Jahres 3,3 Millionen Euro, da im laufenden Jahr die ursprünglich geplante Entnahme von 826 800 Euro entfällt – deutliche Ausgabenersparnisse und Einnahmeverbesserungen konnten 2016 erzielt werden. Nach der Rücklagenentnahme 2017 in Höhe von voraussichtlich 415 050 Euro verbleiben voraussichtlich 2,884 Millionen Euro auf der hohen Kante. Der geplante Schuldenabbau beträgt 181 500 Euro. Die Verschuldung sinkt damit auf rund 3,6 Millionen Euro.