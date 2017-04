Dauchingen Dauchingen: Blechbläser suchen Verstärkung

Die Mitglieder des Fanfarenzuges Musikband Dauchingen suchen dringend Verstärkung.

Viele Mitglieder hatten sich im Vereinsheim des FC Dauchingen am Freitag zur Hauptversammlung des Fanfarenzuges Musikband Dauchingen eingefunden, um der Führungsriege um Martin Hüllemann einmal mehr ihr "Ja-Wort" zu geben. Neben Neuwahlen und den Abteilungsberichten standen auch Ehrungen auf dem Programm.

Schriftführerin Martin Schuler ließ zunächst die Aktivitäten des Vereins in einem kurzen Rückblick Revue passieren. So konnte man auf eine stattliche Anzahl überregionaler Konzerte zurückblicken, unter anderem mit den Polkarebellen in Hausen vor Wald und der Kulturnacht in Schwenningen. Die Musikband konnte sich bei allen Auftritten immer der Unterstützung ihres eigens mit dem Bus angereisten Fanclubs sicher sein.

Über Verstärkung würde sich auch der musikalische Leiter Detlef Bertsche bei den Blechbläsern im Bereich der Trompeten und Posaunen freuen. Er blicke erwartungsvoll auf das 9. Musikfestival am 21. Oktober und das 50-jährige Vereinsjubiläum, das am Abend davor stattfindet. Des Weiteren verriet Bertsche, dass eine neue Anlage samt Mikrofone angeschafft würde, sodass die einzelnen Musiker besser zu hören seien. Zusätzlich wird ein neues Mischpult angeschafft, dass die Integration von Schlagzeug, Klavier und Gesang ermöglicht.

Bertsche belegte auch den ersten Platz unter den fleißigen Probenbesuchern: Als musikalischer Leiter und Dirigent war er bei allen 86 Proben dabei. Außerdem wurden für mehr als 90 Prozent besuchter Proben folgende Mitglieder ausgezeichnet: Vorsitzender Martin Hüllemann, seine Frau und inoffizielle Notenwartin des Vereins Christina sowie Axel Schmidt.

Von den aktiven Mitgliedern wurden schließlich für fünf Jahre geehrt: Peter Talanow. Für 15 Jahre: Christina Hüllemann. Für 20 Jahre: Benjamin Schulz. Von den passiven Fördermitgliedern erhielten eine Ehrung für 20 Jahre: Michael Dieckmann und Natascha Schneider. Für 25 Jahre: Antje Benzing, Armin Benzing und Ulrike Schneider. Für 30 Jahre: Gisela Betz, Steve Eigendorf und Peter Wagner. Für 40 Jahre: Heinz Gaess, Frank Hirt, Gerd Lamers, Thea Nitschke, Jeanette Stanzel und Anita Thieringer.