Dauchingen Chorgemeinschaft Dauchingen bald 100 Jahre alt

Dauchinger Männer singen gemeinsam mit Gunningen

Dauchingen (in) Mit einem stetig ansteigenden Durchschnittsalter muss der Männergesangverein Eintracht aus Dauchingen seit Jahren leben. Glücklicherweise habe man mit dem Gesangverein Gunningen eine Chorgemeinschaft eingehen können und ist im vergangenen Jahr sogar dazu übergegangen, auch gemeinsam zu proben, sagte der alte und neue Vorsitzende Philipp Zimmermann in der jüngsten Hauptversammlung.

Diese Entscheidung für gemeinsame Chorproben mit den Gunninger Sänger erwies sich für die Chorarbeit als Vorteil, berichtete Dirigent Gernot Laufer. So blicke man positiv in das kommende Vereinsjahr, in dem jetzt schon zehn Auftritte im Kalender stehen. Unter anderem lädt die Dauchinger Eintracht am 22. April zum Frühjahrskonzert ein. Am 11. November werden die Dauchinger Sänger Gastgeber beim Hintervillinger Sängertreffen sein.

Zufrieden mit dem Engagement seiner Dauchinger Sänger zeigte sich Chorleiter Laufer, immerhin habe man 58 Termine im vergangenen Jahr gestemmt. Auch der Probenbesuch, der bei durchschnittlich bei 83 Prozent liegt, sei zufriedenstellend. Das Klangbild des Chores ist nach wie vor hervorragend, was vom Publikum bei den Konzerten honoriert werde, so der Dirigent zu seinen Sängerkameraden.

Bürgermeister Torben Dorn freut es besonders, dass die Chorgemeinschaft mit Gunningen bestens funktioniert und die Dauchinger Sänger in zwei Jahren ihr 100-jähriges Bestehen feiern dürfen.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Einstimmig zum Vorsitzenden gewählt wurde Philipp Zimmermann. Für das Amt des Schriftführers konnte keiner der Sängerkameraden gewonnen werden, weshalb dieser Posten kommissarisch vom Vorsitzenden erledigt wird. Zu Beisitzern gewählt wurden Bernd Dettinger, Helmut Hauser sowie Manfred Bossack. Eingegangene Vorschläge, zum Beispiel mit der Dauchinger Musikkapelle einen Frühschoppen zu gestalten oder deutsche Schlager in das Repertoire aufzunehmen, wurden gerne aufgegriffen. Philipp Zimmermann versprach, dies mit seinen Vorstandskollegen durchzusprechen.