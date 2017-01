Dauchingen Bürgermeister bringen Rombach auf aktuellen Stand

Die Bürgermeister Martin Ragg und Torben Dorn haben den Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Verkehrsausschusses Karl Rombach zu einem Informationsaustausch in das Dauchinger Rathaus eingeladen.

Der Wiederholungsantrag der Gemeinde Dauchingen für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm, sowie der ELR-Förderantrag der Gemeinde Niedereschach zur Sanierung der Schlossberghalle in Kappel wurden dem Abgeordneten dabei vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ebenfalls Gesprächsthema war die umfangreiche Sanierung der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar.

In beiden Gemeinden ist die natürliche Belastung des Erdreichs sowohl für kommunale Baumaßnahmen im Tiefbaubereich, als auch für private Bauherren eine ganz besondere Herausforderung. Die um ein Vielfaches höheren Entsorgungskosten stellen zunehmend ein großes Problem dar.

Informiert wurde der Abgeordnete Rombach auch über die Verkehrsbelastungen auf der Landesstraße 423, in Niedereschach die Dauchinger Straße, in Dauchingen die Niedereschacher Straße, Vordere Straße und Schwenninger Straße. Verschiedene Maßnahmen zur Entlastung wurden angesprochen. Thema war ferner die Sanierung der Landessstraße 181 Niedereschach-Fischbach-Erdmannsweiler.