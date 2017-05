Dauchingen Betrunkene Frau fährt in Dauchingen mit zwei Kindern im Auto

Die 32-Jährige wurde am Dienstagabend mit über 1,5 Promille von der Polizei erwischt.

Mit über 1,5 Promille ist eine 32 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt war sie mit ihrem Volkswagen auf der Schwenninger Straße Richtung Schwenningen unterwegs und bog in die Neue Straße ein. Die Beamten eines nachfolgenden Streifenwagens kontrollierten die Frau schließlich an der Kreuzung Zinkenstraße und Villinger Straße und staunten nicht schlecht, als sie, außer der offensichtlich alkoholisierten Fahrerin, auch noch zwei Kinder im Auto antrafen. Ein Alkoholtest verlief laut Polizeimeldung bei der Frau positiv. Die Kinder wurden an den verständigten Vater übergeben, während bei der 32-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Diese ist nun ihren Führerschein los und muss sich noch in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt verantworte