Dauchingen Betrüger geben sich als Bauarbeiter aus

Unbekannte erschleichen sich Zutritt zu einer Wohnung in Dauchingen und stehlen Schmuck und Bargeld

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montagabend in der Belchenstraße gegenüber einer 67-jährigen Bewohnerin eines Einfamilienhauses als Bauarbeiter ausgegeben. Laut Polizei gab der Unbekannte an, dass er nach Baggerarbeiten den Wasserdruck überprüfen müsse. Die Hausbewohnerin ging mit dem Unbekannten in den Keller um die Wasserzufuhr zu kontrollieren. Während die Haustür offen stand, machte sich ein Komplize des vermeintlichen Bauarbeiters unbermerkt in der Wohnung zu schaffen. Nachdem der Arbeiter das Haus wieder verlassen hatten, sah die 67-Jährige den zweiten Täter vom Haus weglaufen. Bei der Nachschau wurde das Fehlen won Schmuck und Münzen im Wert von rund 1000 Euro festgestellt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist etwa 175 Zentimeter groß mit rundem Gesicht und einer sportlichen, muskulösen Figur. Er trug dunkle Kleidung, schwarze Textilhandschuhe und eine Schildmütze. Das Alter wird auf Ende 20 geschätzt. Der zweite Täter hat dunkle Haare und trug hellblaues Oberteil und eine dunkelblaue Hose. Hinweise zu den beiden Personen nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter 07720/85000 entgegen.