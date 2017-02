Dauchingen Beim Bürgerball klingt Highway to Hell auf der Gießkanne

Anmutige Tänzerinnen, spitze Sketche und anrührende Musikbeiträge: Beim Bürgerball stimmt einfach alles, zumal der Bürgermeister Brandwache schiebt

Ein volles Haus und tolle Stimmung bescherte das Publikum in der Dauchinger Festhalle der Narrenzunft. So als müsste man sich auf dem Land und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Oberzentrum noch einmal doppelt viel Mühe geben, gab es am abwechslungsreichen Programm der Teufel nichts zu kritisieren. Von Anfang an hatten die Veranstalter den Dauchinger Bürgermeister Torben Dorn mit im Programm, musste er doch den ganzen Abend Brandwache schieben und öfter mal die Feuerwehrjacke und den Schutzhelm anlegen um zu löschen, zu retten und zu helfen.

Nachdem die Dauchinger Teufel ihr Teufelsgesöff unters Volk verteilt hatten, ging es auch gleich richtig los. Anita Ohnmacht bewies, dass man wichtige Botschaften auch in heiterer Versform übermitteln kann und mit ihrem tollen Refrain "Hoppe, hoppe Reiter..." wird das Dauchinger Gold wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Der Widerstreit von Engelchen und Teufelchen, wenn es um die guten Vorsätze geht, wurde zwar nicht eindeutig entschieden, aber Sarah Müller, Romana und Niki Haggenmüller sowie Michi Kreidler überzeugten mit ihrem toll gespielten Sketch. Den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein brachte Lothar Behrendt mehr als deutlich und ebenfalls gut gereimt auf die Bühne und Katja Mellone mit Sandra Kilimann erzählten vom Leiden einer Putzfrau.

Zu den Höhepunkten zählte an diesem Abend auch eine in Villingen beheimatete Boygroup, die zwar nach eigenem Bekunden nur vier Songs kann, aber die richtig. Mit ihren Liebesliedern an Villingen und an die Fasnet trafen sie den Nerv der Gäste und durften nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen. Tanzvorführungen, die Moderator Yannic Ositschan ankündigte, rundeten das schöne Programm bei Dauchinger Bürgerball ab. Mit Jazz and Fun in Schwarzlichtatmosphäre überzeugte das Jugendballett und die Devil Airliners sowie das Damenballett und natürlich die Hennefeggler überzeugten mit guter Choreografie und viel Freude am Tanz. Einen Kontrapunkt hatten zuvor noch die Sänger, Musiker und Tänzer der Gruppe Löwenzahn gesetzt. Mit dem Lied aus den Bergen, einem Gießkannenkonzert nach Themen von Michael Jackson und Highway to hell von AC/DC stellten sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Am Ende konnte sich Programmchef Tobias Hauser über einen gelungenen Abend freuen.

Bildergalerie im Internet: