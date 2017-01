Dauchingen Autofahrer rammt Telefonmasten und flüchtet

Bei dem Unfall entsteht rund 500 Euro Schaden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 17.15 Uhr in der Butschhofstraße einen Telefonmasten gerammt und ist geflüchtet. Der Unbekannte befuhr die Straße in Richtung Friedhof. Er kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Es entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich um einen blauen Peugeot handeln. Hinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter der Rufnummer 07720/85000 erbeten.