Dauchingen Alles bereit für die fünfte Jahreszeit bei der Dauchinger Narrenzunft

Häser abgestaubt und die Fasnet zum neuen Leben erweckt: Die Dauchinger Narrenzunft feiert in der Festhalle.

Man merkte es den vielen Gästen an, die am Freitagmittag die Dauchinger Festhalle füllten, es wird Zeit für die fünfte Jahreszeit. Die Dauchinger Narrenzunft hatte eingeladen, um mit Gästen gemeinsam den Beginn der diesjährigen Fasnet zu markieren.

Gleichzeitig hatten die Dauchinger Narren zahlreiche verdiente Mitglieder zu ehren. Unterstützt von den Dauchinger Dorfmusikanten, die unter der Leitung von Finki Baumann standen, wurde der Sarg herein getragen und die alte Fasnet zu neuem Leben erweckt. Begleitet vom Beifall der Gäste in der fast vollen Festhalle, wurden anschließend, nachdem diese den Treueeid geschworen hatten, durch Zunftmeister Volker Ositschan und Obmann Alexander Förg fünf neuen Hästräger in die Gemeinschaft aufgenommen.

Neben zahlreichen zehnjährigen wurden anschließend noch für fünfundzwanzigjährige Treue die folgenden Mitglieder geehrt: Rolf Dörflinger, Meinrad Gönner, Margit Gruhl, Markus Gruhl, Günter Klotz, Timo Laufer, Reinhard Liedtke, Rainer Lindinger, Markus Link, Torsten Ositschan, Evi Schlingelhoff, Stefanie Wagner, Stephan Wiehler und Dieter Wosl.

Ebenfalls seit zehn Jahren dabei ist Kim Sauter, der hierfür als einziger den Jugendorden der Narrenzunft Dauchingen bekam. Für ganz besondere Unterhaltung sorgten anschließend die Tanzzwerge, die unter der Leitung von Sinja Weissmann und Caroline Arlt auftraten.