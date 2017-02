Dauchingen 37 Zünfte beim Dauchinger Nachtumzug

Die Neckartäle Waldhexen haben zum 23. Dauchinger Nachtumzug inklusive Narrendorf eingeladen.

Wenn sie einladen, dann schreiben sie immer viele Vereine an – und die Neckartäle Waldhexen können auch in diesem Jahr mit der Teilnehmerzahl am Dauchinger Nachtumzug zufrieden sein. "Wir haben wieder einige neue Zünfte für die Teilnahme gewinnen können", freut sich Silke Mühlbach, die bei der Organisation des diesjährigen Nachtumzugs wieder auf eine große Helferschar zurückgreifen konnte.

Mit einem Teilnehmerfeld von 37 Zünften und Musikgruppen startete der Umzug am Samstag pünktlich um 19 Uhr, um wie in jedem Jahr seinen Abschluss im Fasnetdorf und der Dauchinger Festhalle zu finden. Viele bekannte und gern gesehene Zünfte aus der näheren Umgebung waren dabei und auch wieder einige, die eine weitere Anreise auf sich genommen hatten, um der Einladung der Neckartäle Waldhexen zu folgen. Mit dabei beispielsweise die Gruppe Hörsturz aus Furtwangen, aus der direkten Nachbarschaft waren die Schwenninger Moorteufel und die Urzeit-Elche gekommen und die Biesenbach Hexen waren aus Blumberg angereist.

Von einem "hammergeilen Umzug" sprachen die Neckartäle Waldhexen bereits am Sonntag auf ihrer Facebookseite und, dass die Party bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Bereits zum 23. Mal fand in diesem Jahr der Umzug statt und über einen Mangel an Publikum konnte man sich bislang nie beklagen. Startete der erste Dauchinger Nachtumzug im Jahre 1995 noch gemeinsam organisiert von Waldhexen und der Musikkapelle Dauchingen, so sind die Waldhexen schon seit vielen Jahren erfolgreiche Alleinveranstalter dieses schönen und gut organisierten Ereignisses. Hatte man in der Anfangsphase des Öfteren Probleme mit Glasscherben und Randale, so setzten die Organisatoren, einer Auflage der Gemeinde folgend, in der Folgezeit die glasfreie Zone um, installierten ein in sich geschlossenes Fasnetdorf und fanden einen Security-Dienst, der diese Vorgaben auch durchsetzen konnte. Seitdem kann man sich in Dauchingen Jahr für Jahr auf eine friedliche Fasnetveranstaltung freuen.