Dauchingen 25, 40, 50 Jahre ... der Fußballclub Dauchingen ehrt seine treuen Mitglieder

In der Hauptversammlung ernennt der FC Dauchingen den ehemaligen Vorsitzenden Bernd Burkart für 50 Jahre zum Ehrenmitglied.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des FC Dauchingen wurden vom Vorsitzenden Alexander Haffa zahlreiche treue Mitglieder geehrt. Sie halten schon seit Jahrzehnten dem Dauchinger Sportverein die Treue.

Die Geehrten seien – wie auch die 302 passiven Mitglieder des Fußballclubs – die Säulen des Vereins. Auch wenn sie nicht mehr aktiv sind, bringt sich der eine oder andere von ihnen in den Verein ein, wenn gerade wie bei Festen oder sportlichen Veranstaltungen jede tatkräftige Unterstützung gebraucht werde, sagte der Vorsitzende in seinen Dankesworten an die Geehrten.

Bernd Burkart ist seit seiner frühen Jugend dem FC Dauchingen verbunden. Er war über 15 Jahre Jugendleiter sowie von 1988 bis 1990 Vorsitzender. Burkart war verhindert und konnte die Glückwünsche zu seiner 50-jährigen Mitgliedschaft, die ihn nun in den Stand des Ehrenmitgliedes hob, nicht persönlich entgegennehmen.

Sieben Mitglieder wurden mit der goldenen Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Anwesend waren: Ralf Bossack und Gertrud Doser. Gleich 13 Mitgliedern durfte Alexander Haffa zur 25-jährigen Mitgliedschaft gratulieren und sie mit der silbernen Ehrennadel auszeichnen, Dominik Halder, Max-Claus Kling, Traudel Bertsche und Gernot Lauffer auch persönlich.