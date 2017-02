Brigachtal Zwei Tannheimer sind nun vorbestraft

Bettina Hug und MikeNeininger sind angeklagtGericht der Bondelfleck-Narren Brigachtal sprichtsaftige Strafen aus

Brigchtal – Immer wieder ein dreifaches "Bondel- Fleck" war schon von weitem zu hören, als die Bondelfleck-Narren am Schmutzigen Dunschdig zum Narrenbaumstellen mit anschließendem Narrengericht geladen hatten. Über 100 Narren verfolgten das Spektakel bei der Mehrzweckhalle in Überauchen. Angeklagt war in diesem Jahr Bettina Hug, die man in Brigachtal bestens kennt. Auch der Landjugend-Chef Mike Neininger hatte sich vor den obersten Bondelfleckrichterinnen, Charlotte Brugger und Sandra Effinger, zu verantworten.

Zunächst trat der Angeklagte Neininger vor das hohe Gericht. Drei Anklagepunkte hatte man dem smarten Frauenschwarm vorzuwerfen. Bei einer Aufräumaktion der Landjugend hatte der 21-jährige kurzerhand eine l neue Schaufensterpuppe seiner Mädels entsorgt. "Eigentlich schad drum", so sein lapidarer Kommentar. Als nächsten Fauxpas löste der waschechte Tannheimer einen Großeinsatz dreier Feuerwehren aus, weil er im "Tal der Gesetzlosen" -Tannheim – Unrat abfackelte.

Neininger erbat sich von den närrischen Richtern mildernde Umstände, denn schließlich habe es sich ja um Brigachtaler Schrott gehandelt. Er würde es sofort wieder tun, denn schließlich seien Feuerwehreinsätze in Tannheim deutlich günstiger als in Brigachtal, zeigte sich der Angeklagte wenig reumütig. Das der gelernte Landmaschinenmechaniker fachlich doch nicht so versiert scheint, stellte er bei seinem neuen Job unter Beweis. Um einen Messungsfehler zu begleichen, wollte er gar eine Flex zur Hilfe nehmen. Da der Angeklagte kein entlastendes Material vorlegen konnte, muss er nun als Strafe das nächste Bondelfest mit Flüssigem beliefern.

Dann wurde Bettina Hug, ebenfalls aus Tannheim, vor die Richterinnen geführt. Sie habe sich der Vortäuschung falscher Tatsachen schuldig gemacht. Denn um mit ihrer Kundschaft beim Wochenmarkt auf Augenhöhe zu sein, hat sie ihren Verkaufsstand mit einem Hocker ausgerüstet. Mit einem dreifachen Bondelfleck versuchte sie, die Richter mildtägig zu stimmen. Doch auch für den zweiten Anklagepunkt drohte ihr eine saftige Strafe. Als renitente Spielverderberin schlief sie lieber im Auto, statt mit der Familie den Fasnetfritig zu feiern. Noch während der Verhandlung versuchte die Angeklagte immer wieder, Richter und Narrenvolk mit allerhand Essbarem zu bestechen. Es half alles nichts, sie wurde dennoch in allen Punkten schuldig gesprochen und dazu verdonnert, beim nächsten Bondelfleck-Fest für kulinarische Köstlichkeiten zu sorgen.