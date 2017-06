Brigachtal Zentrales Bürgerbüro soll für mehr Komfort für Brigachtaler Bürger sorgen

Im Gemeinderat werden die Pläne mehrheitlich befürwortet. Kritik gibt es allerdings an den Baukosten von 120 000 bis 140 000 Euro und den Folgekosten.

Im Rathausgebäude soll ein zentrales Bürgerbüro eingerichtet werden. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Entscheidung ging allerdings eine intensive Diskussion voraus. Denn während die Idee an sich bei den Gemeindevertretern auf Anklang stieß, störte sich der eine oder andere an den Kosten, die durch die Veränderung auf die Gemeinde zukommen.

Die von Hauptsamtsleiter Martin Weißhaar vorgestellten Pläne sehen vor, das Bürgerbüro in den Räumen der ehemaligen Anwaltskanzlei einzurichten. „Wir wollen eine zentrale Anlaufstelle für Bürger“, sagte er. Ziel sei es, dass ein Großteil der Anliegen von den Mitarbeitern im Hauptbereich erledigt werden kann.

Zu den Dienstleistungen, die im neuen Bürgerbüro angeboten werden sollen, gehören beispielsweise die Ausstellung von Kinderreise- und Reisepässen sowie von Personalausweisen, Führerscheinanträge, Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen und die Ausstellung von Führungszeugnissen. Auch bei Eheschließungen, Sterbefällen und Ein- und Austritten aus der Kirche können sich Bürger zukünftig an das zentrale Bürgerbüro wenden.

Zudem sei vorgesehen, die Öffnungszeiten zu erweitern. So werde das Bürgerbüro montags bis donnerstags von 8 Uhr, und somit eine halbe Stunde früher als zuvor, bis 12 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr geöffnet sein. Montags sei durchgehend bis 16 Uhr geöffnet, da dies ein arbeitsintensiver Tag sei, sagte Weißhaar. Donnerstags werde zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Aufgrund der neuen Öffnungszeiten und um Krankheitsfälle und Urlaube abdecken zu können, sei allerdings mit einem größeren Personalbedarf zu rechnen. Geplant sei zudem, den Haupteingang des Rathauses zu automatisieren, sodass ein barrierefreier Zugang zum Bürgerbüro möglich ist.

Da die Räume frei geworden sind, könne der Umbau relativ rasch umgesetzt werden, sagte Martin Weißhaar: „Die Arbeiten könnten über den Winter erfolgen.“ Somit sei eine Eröffnung bereits im Frühjahr 2018 möglich.

Die Kosten für den Umbau werden sich auf 120 000 bis 140 000 Euro belaufen, erläuterte der Hauptamtsleiter. Diese Kosten und die Folgekosten durch das zusätzliche Personal stießen bei einigen Gemeinderäten auf Widerstand. So plädierte Olaf Faller von der Bürgerinitiative Brigachtal dafür, das Bürgerbüro zumindest teilweise dezentral zu belassen. „Ich glaube, da gibt es großes Einsparpotenzial“, sagte er und beantragte, eine kostengünstigere Lösung zu suchen. Joachim Effinger von den Unabhängigen Bürgern mahnte, dass die finanzielle Situation der Gemeinde beachtet werden müsse: „Kann man sich das leisten? Wollen wir uns das leisten?“

Auf der anderen Seite betonten die Befürworter des Plans den Bürgerkomfort, den man durch die Neuerung steigern könne. „Das ist Bürgernähe. Das wollen wir“, sagte CDU-Gemeinderat Theobald Effinger. Ferdinand Ritzmann von Pro Brigachtal räumte zwar ein, dass 140 000 Euro kein Pappenstiel seien, die Idee insgesamt aber eine gute Sache sei. Noch deutlicher wurde Veronika Sieber, ebenfalls von Pro Brigachtal: "Wir sollten das angehen, jetzt, da wir die Chance haben und Räumlichkeiten frei sind.“

Bei drei Gegenstimmen von Olaf Faller und den Gemeinderäten der Unabhängigen Bürger Rainer Bertsche und Joachim Effinger befürwortete der Gemeinderat das erstellte Konzept und beauftragte die Verwaltung mit der weiteren Planung. Der Antrag von Olaf Faller, zunächst eine günstigere Variante zu prüfen, wurde mehrheitlich abgelehnt.