Brigachtal Weihnachtstheater Klengen: Drei Dorfheilige stolpern über alte Sünden

Der Musikverein bietet seinem Publikum einen turbulenten Theaterspaß. Es geht um alte Liebesbriefe und witzige Verwicklungen. Am Mittwoch wird das Stück erneut aufgeführt.

Die Theatergruppe des Musikvereins führt das Stück "Die Drei Dorfheiligen" über Weihnachten gleich zwei Mal auf. Max Real und Max Ferner haben den Bauernschwank in drei Akten geschrieben.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war die Premiere. Zuvor hatten die elf Feierabendschauspieler an die 20 Proben absolviert. Trotz aller Mühe war die Halle nicht ganz ausverkauft.

Theaterchef Volker Hirt und Regisseur Rico Knothe hatten ein besonders lustiges Stück ausgesucht, das die Wirrungen um ein vermeintlich uneheliches Kind darstellt, auf diese Weise tiefe Einblicke dreier ehrbarer Bürger zeigt und sie auf diese Weise in tiefe Abgründe stürzt.

Die Geschichte spielt in Klengen, dort ist der Hilgermoser (Volker Hirt) seit vielen Jahren Bürgermeister. Ausgerechnet ihm soll das uneheliche Kind untergeschoben werden.

Eine echte Paraderolle, bei der Hirt in verwechselbarem Baaremer Dialekt zeigt, wie er versucht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch Wagnermeister Quirin Riedlechner, gemimt von Michael Kuss, und Bäckermeister Peter Söllbeck (Christof Baumann) kommen jedoch als potenzielle Väter in Frage. Es tauchen verräterische Liebesbriefe auf. Und schließlich werden die drei (Schein)-Dorfheiligen mit ihren Seitensprüngen aus längst vergangener Zeit konfrontiert; alle drei Herren zahlen seit 16 Jahren 40 Mark Alimente.

Diese Honoratioren sind also gar nicht so heilig, wie sich die als Sittenwächter bekannten Herren gerne ausgeben. "Die Briefe müssen verschwinden, sonst verhagelt es mir den ganzen Hafer", ruft der Bürgermeister verzweifelt aus. Doch von wem sind die Liebesbriefe an eine frühere Dienstmagd, die vor gut 20 Jahren wegen ihres Lebenswandels Klengen verlassen musste?

Als auch dann noch ein Hochzeiter, gemimt von Thomas Kuss aus dem Schwäbischen auftaucht, ist die Verwirrung perfekt. Die Bürgermeistergattin würde jenen Schwaben gerne an der Seite ihrer einzigen Tochter Franzi (Tracy Huber) sehen. Diese hat jedoch längst eine verhängnisvolle Liebschaft mit Lehrer Martin Furtner (Michael Häßler), den Bürgermeister und Frau jedoch nicht als standesgemäß ansehen.

Ganz andere Sorgen plagen hingegen den Bürgermeister. Froh über die Aufregung ist allein der Lehrer, in dessen Besitz sich die angeblichen Briefe von Einst befinden und die ihm nun als Druckmittel dienen.

Am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf: Das uneheliche Kind jener Dienstmagd gibt es überhaupt nicht. Und die Moral der Geschichte? Die gibt es eigentlich auch nicht. Dem Besucher wird eher eine gewisse Doppelmoral mit menschlichen Tragödien vor Augen geführt.

Verpackt wurde dieses spitzfindige Stück jedoch mit viel Schadenfreude, und so etwas lieben die Theaterfans natürlich. Man will sich schließlich ja auch einmal richtig amüsieren. Das gelang bestens.

Aufführung

Am heutigen Mittwoch, 28. Dezember, wird das Stück "Die Drei Dorfheiligen", ein Bauernschwank in drei Akten, von Max Real und Max Ferner nochmals in der Klengener Mehrzweckhalle aufgeführt. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.