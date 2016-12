Brigachtal Weihnachtliches Russland in Liedern

Einen vorweihnachtlichen Abend, der die musikalische Seele Russlands von der wilden Taiga bis hin zum Schwarzen Meer zeigt, können die Besucher am morgigen Donnerstag, 22. Dezember, um 18.30 Uhr in der Allerheiligenkirche erleben. Mit dem Ural-Kosaken-Chor, der das Finale der Jubiläumsausgabe des kulturellen Herbstes gestaltet, gibt es einen echten musikalischen Leckerbissen.

Absolut authentisch und ganz ohne störende Nebeneffekte zieht der Gesang des 1924 gegründeten Ensembles den Konzert-Besucher in seinen Bann, heißt es in einer Pressemitteilung. Es werden russisch-orthodoxe Gesänge ebenso wie sehnsuchtsvolle Volkslieder im weihnachtlich geschmückten Kirchenrund zu hören sein. „Schöner kann man sich nicht auf Weihnachten einstimmen lassen“, verspricht auch der Mitorganisator des kulturellen Herbstes, Josef Vogt, der auch einen kleinen Blick in die Tradition der Kosaken-Chöre bietet.

Die weltumstürzenden Erschütterungen, denen Russland ab 1917, unter anderem mit der Ermordung der Zarenfamilie durch die Bolschewisten, ausgesetzt war, habe seinerzeit viele Bewohner des alten russischen Reichs, darunter auch viele zarentreue Kosaken, in die Emigration getrieben, so Vogt. Kosaken waren ursprünglich freier Reiterverbände, zu denen flüchtige russische und ukrainische Leibeigene des 16. Jahrhunderts gehörten. Der Name Kosak stammt aus den Turksprachen und bedeutet so viel wie „freier Krieger“. Nach ihrer Vertreibung fanden sie oft erst Jahre später ihr Familien wieder. Doch in allen lebte noch ihre Liebe zur Kultur, zu Mütterchen Russland, weiter.

Fortan pflegten sie bei ihren Zusammenkünften die alten russischen Volksweisen und ihre Tänze. So kam es anno 1924 in Paris zur Gründung des Ural-Kosakenchors durch Andrej Scholuch, der innerhalb kürzester Zeit weltberühmt wurde. Eben diese slawische Seele dieser Menschen kommen in vielen Liedern der Kosakenchöre nach wie vor zum Ausdruck. Karten im Vorverkauf: Neukauf Weißmann und in der Brigachtaler Postagentur sowie im SÜDKURIER-Service-Center in Villingen oder Donaueschingen.