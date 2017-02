Brigachtal Vorsitzende zum Ehrenmitglied ernannt

Die engagierten Mitglieder bescheren dem Akkordeonverein Brigachtal zahlreiche Erfolge. Die Ausbildung findet auf höchstem Niveau statt und Konzerte treffen den Publikumsgeschmack.

Der Akkordeonverein Brigachtal verzeichnet beeindruckende musikalische und gesellschaftliche Erfolge. Anlässlich der Jahreshauptversammlung konnte Anette Hildebrand gut zehn Prozent der Mitglieder begrüßen, die in unterschiedlicher Art und Weise zum Erfolg des Vereins beitragen.

271 Mitglieder zählt derzeit der Verein, davon 124 Aktive und 147 Passive. Mit Stolz verkündete die Vorsitzende, dass sich 101 Mitglieder in Ausbildung befinden. Diese Ausbildung findet auf höchstem Niveau statt, sind doch alle sieben Musiklehrer Absolventen der Trossinger Hochschule.

Begeistert zeigte sich Dirigentin Sabine Kölz von der Arbeit im Verein. „Man kann froh sein, hier Dirigentin und Ausbilder zu sein“, sagte die Dirigentin mit großem Enthusiasmus.

Die Wahlen brachten keine Veränderung. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Sabine Schrenk, als Schriftführer Rafael Furtwängler bestätigt. Anette Hildebrand wurde für 25 aktive Jahre zum Ehrenmitglied ernannt.

Die aktiven Spieler musizieren in fünf Orchestern. Besondere Bedeutung kommt dabei den Akkordi-Kids zu, denn aus diesem Schüler- und Jugendorchester rekrutieren sich die künftigen Spieler des ersten Orchesters. Die Zusammenarbeit mit der Brigachtaler Schule habe sich dabei als segensreich erwiesen, konnte doch eine erkleckliche Zahl von Grundschülern für das Akkordeon- oder Mundharmonikaspielen gewonnen werden.

Immer wieder kam in den Rechenschaftsberichten die hohe Bedeutung der Jugendarbeit zur Sprache. Insbesondere fand Bürgermeister Michael Schmitt in seinem Grußwort lobende Worte für das Engagement des Vereins.

Rafael Furtwängler und Heinrike Wirsig berichteten – unterstützt von zahlreichen Bildern – kurzweilig über die zahlreichen Aktivitäten. Dabei stachen fünf Termine besonders hervor.

Los ging es mit dem grandiosen Auftritt des ersten Orchesters anlässlich des Brigachtaler Neujahrsempfangs 2016. Dieser vermochte einmal mehr einem breiten Publikum die hohe Qualität des Orchesters nahe zu bringen.

Dass diese Qualität auch einem internationalen Wettbewerb standhält, bewiesen die Akkordeonisten beim zwölften World-Music-Festival in Innsbruck. In der Oberstufe wurde ihnen die Spielstufe Ausgezeichnet zuerkannt. Im Wettbewerb erreichten die Brigachtaler einen hervorragenden siebten Platz.

Mit einem sehr gut besuchten Konzert Akkordeon meets Queen trafen die Veranstalter punktgenau den Publikumsgeschmack. Auch auf nationaler Ebene traf sich der Verein anlässlich einer Konzertreise nach Korbach in Westfalen mit Gleichgesinnten.

Die Dezemberträume zum Jahresabschluss finden immer mehr Anhänger. Große Bedeutung haben auch der Vorspielnachmittag und die Aktivitäten beim Brigachtaler Dorffest. Dessen Zukunft liegt nun zu einem Teil in der Hand der Akkordeonverein-Vorsitzenden Anette Hildebrand.

Weitere Gruppen

Der Akkordeonverein bietet nicht nur für Kinder und Jugendliche ein breites musikalisches Lehrangebot. Auch die Senioren können sich in der Gruppe „Die Phantasten“ an das Akkordeon heranwagen. Die Mundharmonikaspielgruppe erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit. Am 6. Mai wird mit dem Konzert „Akkordeon trifft Kirche“ von den Mitgliedern ein weiteres kulturelles Highlight in der Allerheiligenkirche Brigachtal gezündet.