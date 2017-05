Brigachtal Vogelschutz bremst Baugebiet

Einsprüche der Naturschützer gegen Wohnbaugebiet Gaisberggrind Süd in Brigachtal. Umfassende Umweltprüfung notwendig

Brigachtal (kd) Bei der Änderung des Flächennutzungsplans für das geplante Wohnbaugebiet Gaisbergring-Süd muss mit einer Verzögerung gerechnet werden. Offenbar gab es im Vorfeld erhebliche Einwendungen der Öffentlichkeit. Vor allem in Bezug auf das bestehende Vogelschutzgebiet und das Artenaufkommen habe es Einsprüche gegeben, wie Bürgermeister Michael Schmitt sagte. Beklagt wurde unter anderem der Verlust an Waldgebiet, der Arten- und Naturschutz und der Rückgang des Naherholungsgebiets.

Hauptamtsleiter Martin Weißhaar gab einen Kurzbericht zum Stand des Verfahrens ab: Wie er ausführte, fahren die Naturschutzverbände diesbezüglich "eine scharfe Linie", so Weißhaar wörtlich. Um das Verfahren in Richtung Entwurf-Feststellung weiterführen zu können, bedarf es daher zunächst einer umfassenden Umweltprüfung, was Bürgermeister Micheal Schmitt kurz erläuterte. Das Grundsatzgutachten ist mit rund 6500 Euro veranschlagt.

Wegen des erforderlichen Gutachtens im Rahmen dieser Prüfung wird das Änderungsverfahren von der Verwaltungsgemeinschaft zunächst zurückgestellt, so Weißhaar. Deshalb wird das Thema nicht wie vorgesehen am 10. Mai im gemeinsamen Ausschuss behandelt. Die Flächennutzungsplanänderung könne so frühestens im Oktober behandelt werden.