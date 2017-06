vor 2 Stunden Brigachtal Vergessenes Bügeleisen sorgt für Feuerwehreinsatz in der Bondelstraße in Brigachtal

Wegen Rauchentwicklung in einem Haus in der Bondelstraße in Brigachtal wurde am Dienstag gegen 10.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Grund für die Rauchentwicklung war ein ein vergessenes Bügeleisen. Mit Bildergalerie!