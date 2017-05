Brigachtal Verein "Baarfood" startet Anbau von eigenem Biogemüse

Fast 100 Mitglieder engagieren sich für eine solidarische Landwirtschaft. Wöchentlich Biogemüse aus eigenem Anbau in Brigachtal-Überauchen. Bereits viele begeisterte Unterstützer am Start

Sie kennen die Preise für Biogemüse und sie wissen, was ihnen und ihrer Familie eine gesunde Ernährung wert ist, die Mitglieder von Baarfood. Baarfood ist zugleich ein eingetragener Verein wie auch eine Solidargemeinschaft, denen Nahrungsmittel vom heimischen Erzeuger, also von der Baar, am Herzen liegt. Sie wollen sich nicht auf Großproduzenten und einer wenig naturnahen Erzeugung von Gemüse und Salat verlassen.

Künftig will der Verein in Demeterqualität auf zwei gepachteten Äckern diese Lebensmittel selbst anbauen und natürlich ernten. Am Samstag konnte man einige Mitglieder des neu gegründeten Vereins mit dem Namen Solidarische Landwirtschaft e.V. auf einem Acker nahe des Sportplatzes von Überauchen im wahrsten Sinne des Wortes ackern sehen. Mit dabei Andrea Kohnle als unbefristet fest angestellte Bio-Gärtnerin, die mit bis zu vier Hilfsgärtnern für den gewünschten Erfolg und eine gute Ernte sorgen soll. Hierbei kann sich die gelernte Bio-Gärtnerin natürlich auch auf die aktive Mithilfe vieler Vereinsmitglieder verlassen, wobei es allerdings keine Verpflichtung für Arbeitseinsätze gibt.

Den jetzt begonnenen Arbeiten "nah an der Erde", wie Schriftführerin Carla André den Einsatz charakterisiert, sind Wochen der Organisation vorangegangen. Bei Gleichgesinnten hat man sich schlau gemacht, Tipps geholt und sogar günstig einen Folientunnel erwerben können. Diesen Folientunnel, der einen Nutzen der Ackerfläche bis in den beginnenden Winter gewährleisten soll, bauen an diesem Samstag einige Mitglieder auf, während andere das leidige Unkrautjäten übernommen haben. Das gehört beim Bioanbau selbstverständlich dazu.

Vorangegangen ist auch die Beschaffung des Startkapitals von 30 000 Euro, denn die Pacht für die beiden Ackerflächen und insbesondere die Bezahlung der Löhne musste sichergestellt sein. Mit einem jährlichen Beitrag von 30 Euro ist man als Solidarmitglied dabei. Will man einen Anteil an der Ernte so erwirbt man zusätzlich eine wöchentliche Gemüsekiste, die je nach Jahreszeit mehr oder weniger üppig ausfällt.



Den Preis für diese Gemüsekiste, der irgendwo zwischen 40 und 90 Euro im Monat liegen sollte, konnte jeder in einem Bieterverfahren selber bestimmen. Etwa die Hälfte der jetzt 99 Mitglieder hat eine solche Gemüsekiste erworben und so finanziell nicht nur den Start, sondern auch den laufenden Betrieb der solidarischen Landwirtschaft gesichert.

Die anfängliche Skepsis, mit der man an das Projekt rangegangen ist, berichtet Carla André, sei angesichts des Zuspruchs aus der Bevölkerung und auch von Landwirten erhalten habe, einer zunehmenden Begeisterung gewichen. Dankenswerte Unterstützung hat der Verein auch von der Gemeinde Brigachtal und aus Villingen-Schwenningen erhalten. Brigachtal habe unbürokratisch die Wasserversorgung bereitgestellt und von Villingen-Schwenningen habe man eine Streuobstwiese zur Nutzung und zum weiteren Obstanbau zur Verfügung gestellt bekommen.

Der Verein

Solidarische Landwirtschaft Baarfood e.V. Neckarstrasse 120, 78056 Villingen-Schwenningen.

Vorstandsvorsitzender: Hardy Bisinger

Email: hardybisinger @ gmail.com

Internet: www.baarfood.de