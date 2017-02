Brigachtal Unterkunft in Alemannenstraße vor der Fertigstellung

Unterkunft in Alemannenstraße vor der Fertigstellung

Die Flüchtlingsunterkunft in der Alemannenstraße in Brigachtal steht kurz vor der Fertigstellung. Der Einzug der Asylsuchenden ist etwa Mitte März geplant.

Erwartet werden, so heißt es aus der Gemeindeverwaltung, 14 Personen. Dabei handelt es sich um zwei größere Familien. Mit weiteren Zuweisungen sei dann in Brigachtal in absehbarer Zeit nicht zu rechnen.

Auf der Baustelle werde derzeit vor allem der Innenausbau vorangetrieben, so sagt Ortsbaumeister Alexander Tröndle auf Anfrage. In Kürze sollen dann Fassadenarbeiten folgen. Die Außenanlage könne, auch wetterbedingt, nicht pünktlich zum Einzug fertig werden. Diese soll dann bis Anfang April folgen.

Der ursprünglich gesetzte Zeitplan konnte nicht eingehalten werden. Der Einzug war demnach schon für Anfang Februar vorgesehen. Für eine Verzögerung sorgte vor allem eine Petition, die Anwohner gegen das Bauvorhaben beim Landtag vorgebracht haben. Sie wurde abgelehnt.

Die Unterkunft ist die zweite, baugleiche dieser Art in Brigachtal. Auch ein drittes Gebäude war kurzzeitig angedacht. Die Planungen werden derzeit nicht vorangetrieben, weil der Bedarf momentan nicht vorhanden ist.