Brigachtal Umzug: Buntes Narrentreiben bei blauem Himmel

Schöner Umzug im Brigachtal. Viele Besucher säumen den Straßenrand.

Sehr viel schöner hätte der Umzug in Brigachtal am Fasnet-Mentig nicht sein können. Strahlender Sonnenschein, gut gelaunte Narren und zahlreiche Zuschauer. Kein Vergleich zum nasskalten Narrentreiben des Vorjahrs. Ab und an fegte in diesem Jahr jedoch der mächtige Wind den ein oder anderen närrischen Kopfschmuck vom Haupt seines Besitzers.

Jens Oberföll sorgte bei den Besuchern mit seinen Ansagen auf Höhe des Werk- und Vereinshauses für beste Laune. Die Gehwege entlang der Strecke füllten sich schon weit vor 14 Uhr. Insgesamt liefen 23 Gruppen beim Zug durch Klengen, das der Umzugssprecher, nicht ganz ohne den Protest der Zuschauer, als den schönsten Ortsteil bezeichnete.

Mit am Start waren selbstverständlich alle Brigachtaler Hästräger – der Strohhansel, der Strohmann, die Schore-Hexe und die Bondelfleck. Die drei Zunft-Garden, die Trommler-Frauen und die Narrenräte durften natürlich nicht fehlen und ergänzten das Bild perfekt.

Hinzu kamen Landjugend, kreative private Gruppen und eingeladene befreundete Zünfte. Die privaten Gruppen suchten sich dabei strittige Themen aus der Kommunalpolitik und machten sich Mühe, diese gekonnt aufs Korn zu nehmen. So etwa die mögliche Ortsumfahrung Brigachtals, die 15-Minuten-Parkregelung in Klengen oder die neuerlich stark angestiegen Anzahl der Döner-Läden in der Gemeinde. In diesem Jahr waren es insgesamt zwei Gastzünfte an der Zahl. Die Lomberg-Trolls aus Gunningen und die Glasbachhexen aus Buchenberg. Besonders letztere nutzen dabei jede Gelegenheit, um die Zuschauer mit ein wenig Stroh zu piesacken.

Auffälig war das Kostüm der Landfrauen, die sich als Pusteblumen in Schale geworfen haben. Auch die Muuswieber, die gekonnt verkleidet waren, sangen wieder viele Lieder. Vorneweg lief der Musikverein Brigachtal und sorgte für passende Stimmung.

Ansonsten gab es für die Zuschauer für den richtigen Narrenruf jede Menge Gutsele und gute Laune. Die Besenwirtschaften waren auch lange Zeit nach dem Umzug durch den Ort noch in Narrenhand und luden zum Weiterfeiern ein.