Brigachtal Tschüss, "Froschberg"  Sylvia Kubicek und Barbara Speck gehen

Zwei Abschiede: Die Leiterin der Kindertagesstätte wechselt in eine neue Aufgabe. die Erzieherin Barbara Speck geht nach 28 Jahren in Altersteilzeit

Sylvia Kubicek wendet sich neuen Herausforderungen zu. Fast drei Jahre lang hat sie die Kindertagesstätte „Froschberg“ geleitet. Kubicek wurde am 1. September 2014 im Rahmen des Betriebsübergangs der ehemaligen Kita „St. Martin“ in der Führungsposition eingestellt.

In ihre Beschäftigungszeit fiel die Entwicklung des neuen Teams aus ehemals bei der katholischen Kirchengemeinde beschäftigten Erzieherinnen und neuen Kolleginnen und Kollegen sowie die einjährige Auslagerung des Kita-Betriebes in die Räume der Schule. Sie begleitete die Planung und Umsetzung des Neubaus. Die anschließende Fusion mit der Kita „Schlupfwinkel“ und der gemeinsame Einzug in die neue Kita „Froschberg“ waren Meilenstein in ihrer Zeit bei der Gemeinde Brigachtal.

Die ehemalige Leiterin Sylvia Kubicek wird sich in Zukunft neuen Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit widmen. Bürgermeister Martin Schmitt bedankte sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde für ihre Arbeit bei der Gemeinde Brigachtal.

Die langjährige Erzieherin Barbara Speck beendet am 30. Juni die Arbeitsphase der Altersteilzeit und wechselt in die wohlverdiente Freizeitphase. Speck war ab 15. Oktober 1990 im Dienst der katholischen Kirchengemeinde „St. Martin“ tätig. Sie wechselte beim Betriebsübergang 2014 mit in die Trägerschaft der Gemeinde Brigachtal.

Viele Kinder – insbesondere aus dem Teilort Kirchdorf – hat sie durch die Kindergartenzeit begleitet. Außerdem war sie mit großem Engagement bei der Auslagerung und der Fusion dabei. Nach etwa 28-jähriger Tätigkeit als Erzieherin, davon fast 27 Jahre in Brigachtal, wurde Speck von Hauptamtsleiter Martin Weißhaar und den Kindern und Erzieherinnen mit einem Präsent verabschiedet.