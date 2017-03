Brigachtal Treue Turnerinnen werden in Brigachtal geehrt

Die Kirchdorfer Damengymnastik engagiert sich. Schwarz und Müllhäuser sind seit 25 Jahre dabei.

Brigachtal (kd) "Wir, die Kirchdorfer Damen-Gymnastikgruppe mit unseren 53 Mitgliedern, stehen für gelebte Kameradschaft", sagte Gertrud Doser beim Jahrestreff im Kirchdorfer Kickerheim. Und in der Tat, der Zusammenhalt ist bestens. Denn bei vielerlei Anlässen, wie die Bewirtung beim Lumpenball sowie beim alljährlichen Neujahrsempfang, sind die Damen an vorderster Front aktiv. Dafür gab es vom FC-Chef Frank Ritzmann ein hoch verdientes Sonderlob.

Damit die Damen noch lange fit und agil bleiben, wird natürlich auch geturnt, gedehnt und getanzt. Immer mittwochs treffen sich an die 20 Frauen in der Kirchdorfer Halle, um unter der fachkundigen Anleitung von Charlotte Brugger ein Ganzkörper-Fitnessprogramm durchzuziehen. Vertreten sind dabei Altersklassen von 25 bis 75 Jahren.

Ulrike Schwarz, die das Amt der Schriftführerin und der Kassiererin in Personalunion leitet, fächerte die Jahreshöhepunkte auf und konnte der Versammlung ein deutliches Plus bei den Finanzen vermelden. Erinnert wurde nochmals an den ziemlich verregneten Ausflug zum Tuniberg und die Teilnahme beim Dorffest, wo der Verein erstmals als FC Brigachtal aufschlug. Auch in diesem Jahr sind die Damen beim Dorffest vom 22. bis 24 Juli dabei. Wurstsalat in drei Variationen soll wieder angeboten werden, hieß es.

Zuvor wird wieder das Vatertags-Fest auf der Festwiese organisiert. Und auch beim Unimogtreffen, das vom 24. bis 25. Juni im Steinbruch stattfindet, werden die Damen die Bewirtung übernehmen. Nicht mehr dabei ist man beim Bewirtungstag an der Feldner Mühle. Der Rückzug war aus Altersgründen notwendig, hieß es.

Auch Wahlen gab es; diese wurden zügig per Akklamation durchgeführt. Mit der zweiten Vorsitzenden, Angelika Itta, musste lediglich eine Position bestätigt werden. Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue konnte Getrud Doser bei der im August 1974 gründeten Damengymnastik verteilen: Seit 25 Jahren dabei sind Ulrike Schwarz und Anna Müllhäuser. Angeregt wurde noch der Besuch beim Hüfinger Sommer-Theater im Juli.