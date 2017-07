Brigachtal Traktor umgekippt: Fahrer muss verletzt ins Krankenhaus

43-jähriger Landwirt erleidet Prellungen und Schnittwunden. Durch den Unfall entstehen 120 000 Euro Schaden. Die Ursache für den Unfall ist unklar.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montag, gegen 15.30 Uhr, auf der Siedlerstraße ein Traktor umgekippt. Der Traktor des 43-jährigen Landwirts geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und kippte in der Folge um.

Trotz erheblicher Prellungen und Schnittwunden konnte sich der verletzte Fahrer selbst aus der Kabine befreien und musste ins Klinikum eingeliefert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern derzeit an.