Brigachtal Toller Ehrungsreigen beim Neujahrsempfang

Bürgermeister Schmitt ehrt Vereinsmacher und auch fleißige Blutspender werden dekoriert.

Das Ehrenamt habe eine immer größere Bedeutung bekommen, sagte Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt beim Neujahrsempfang in der Kirchdorfer Festhalle. Für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit dankte der Schultes den Vereinen ausdrücklich und verteilte an einige besonders verdiente „Macher“ Ehrennadeln. Im Mittelpunkt des Ehrungsreigens standen auch einige fleißige Blutspender. Insgesamt elf Bürger wurden mit Ehrennadeln bedacht.

Fleißige Blutspender erhalten Ehrennadeln: Zur Ehrung waren eigens Margarethe Knörzer und Siegfried Pohle vom Blutspendedienst nach Brigachtal gekommen, um zusammen mit Bürgermeister Schmitt die Mehrfachspender vor großem Publikum auszuzeichnen. „Ich darf heute Menschen würdigen, die dazu beigetragen haben, dass anderen Menschen ein zweites Leben geschenkt wurde“, so Schmitt in seiner Laudatio. „Blutspender tragen ihren Teil dazu bei, dass ein verletztes Kind wieder lachen oder ein schwerkranker Mensch wieder gesund wird und das verdient meine höchste Anerkennung“, schloss Schmitt seine Ansprache (Geehrte siehe Kasten).

Kegellegende Günter Schneckenburger: Wenn man vom im März 1978 in Brigachtal gegründeten Kegelsportclub (KSC) spricht, muss man Günter Schneckenburger in einem Atemzug nennen. Denn seit seiner Gründung ist Schneckenburger festes aktives Mitglied. Auch in der Vorstandschaft war Schneckenburger aktiv. Bereits 1985 und nochmals ab 2002 ließ er sich vom Verein zum ersten Vorsitzenden wählen. Damit ist Schneckenburger 39 Jahre engagiertes Mitglied und steht insgesamt 27 Jahre an der Spitze des Vereins. In der Lobrede sprach der Bürgermeister von einem tollen Organisator, der alles bis ins Detail mit viel Herzblut plane. Hierfür erhielt Schneckenburger die Gemeinde Ehrennadel in Gold.

LTG-Aushängeschild Brita Krebs: Ebenfalls mit der Ehrennadel in Gold wurde Brita Krebs bedacht. Seit dem Jahr 2006 steht sie an der Spitze des 300 Mitglieder umfassenden Leichtathletik- und Turnergemeinschaft (LTG). Für einen perfekten Ablauf hatte die Vereinsvorsitzende auch im vergangenen September gesorgt, als die LTG ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem Spielnachmittag für den Nachwuchs feierte. Als eine äußerst rührige und motivierte Person beschrieb der Bürgermeister sie dann auch in seiner Ansprache. Ebenfalls sei sie bei der Pflege der leichtathletischen Anlagen und des Gerätehauses in vorbildlicher Weise aktiv.

Sänger-Säule Dieter Cielenga: „Wo man singt, da lass dich nieder“, ein Motto, dem Dieter Cielenga seit vielen Jahren treu geblieben ist. Zum Brigachtaler Gesangverein sei er vor über 40 Jahren durch einen Zufall gekommen. Bei einem Gottesdienst sei er auf den Verein aufmerksam geworden und dann kurze Zeit später Sanges-Mitglied geworden. Dass er neben dem Singen auch organisatorisches Talent hat, zeigt die Tatsache, dass er schon bald zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Im Jahr 2008 übernahm er von der langjährigen Vorsitzenden Senta Eder den ersten Vorsitz. Erst im letzten Jahr gab der heute 75-jährige dieses Amt an Simone Wohlgemuth ab. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit, davon 32 Jahre in der Vorstandschaft, wurde Cielenga die silberne Ehrennadel überreicht.

Sportabzeichen-Guru Joachim Schaaf: Neben Schaaf haben im vergangenen Jahr weitere 101 Personen das Sportabzeichen abgelegt. Schaaf hat jedoch bereits 20 Mal in Folge das Deutsche, Olympische Sportabzeichen auf vorbildliche Art und Weise abgelegt und wurde dafür mit Gold ausgezeichnet.



Blutspender-Ehrung

75-maliges Blutspenden: Manfred Grimberg, Martin Hirt.50-maliges Blutspenden: Roland Bausch, Thomas Berger, Roland Bertsche, Hermann Eichkorn, Christoph Hiersig, Carmen Ogrzall, Franz Reichmann, Bernd Schenk und Manfred Weißhaar. (kd)