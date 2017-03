Brigachtal Tennisclub kämpft gegen sinkende Mitgliederzahl

Tennisclub Brigachtal will durch Veranstaltungen für sich werben. Finanziell steht der Verein gut da.

Bei der Mitgliederentwicklung des Brigachtaler Tennisclubs zeichnet sich eine deutliche Talfahrt ab. Waren es vor Jahresfrist noch 101 und vor zwei Jahren gar noch 119 Mitglieder, sank die Mitgliederzahl nunmehr auf 94 Mitglieder. Mit Schnuppertagen, Grümpel-Turnier oder dem Probetraining im Rahmen des Brigachtaler Kinderferienprogramms will der Verein diesem Abwärtstrend entgegenwirken.

Abgeschafft wurden hingegen die monatlichen Stammtische, bei denen externe Interessierte den Tennissport ausprobieren und den Tennisclub kennenlernen konnten. Die sportlichen Erfolge, die Sportwart Daniel Hauser im Einzelnen auffächerte, konnten sich sehen lassen. So konnten einige Vize-Meisterschaften gefeiert werden. Sowohl die erste Damen- und die erste Herrenmannschaft (jeweils erste Bezirksklasse), als auch die Herrenteams Ü40 und Ü50, die jeweils in Spielgemeinschaft mit dem TC Rietheim an den Rundenspielen teilnahmen, landeten auf dem Vizeplatz. Nicht ganz so gut lief es bei der Damenmannschaft Ü40, die abgestiegen ist und nun in der ersten Bezirksklasse aufschlagen werden.

Bei den Wahlen, die schnell über die Bühne gingen, wurden der erste Vorsitzende Herbert Hirt, Kassiererin Carolyn Ducke sowie die Beisitzer einstimmig bestätigt. Isabell Bartler übernahm den Posten von Jugendleiterin Belinda Schwarz, die ihrerseits weiterhin als Beisitzerin in der Vorstandschaft verbleibt. Zu guter Letzt regte die Vorstandschaft noch an, zukünftig die Kosten für die Spielbälle bei Medienspielen auf die Aktiven umzulegen. Da die Kasse, einwandfrei geführt von Kassiererin Carolyn Ducke, ein deutliches Plus aufweist und offenbar auch genügend Finanzreserven vorhanden sind, schlug dieser Vorschlag teils auf Unverständnis bei den Mitgliedern. Nach längeren Diskussionen will die Vorstandschaft die Verfahrensweise nochmals prüfen, denn auch die Co-Tennisvereine aus Marbach und Rietheim erheben keine extra Kosten für die Bälle. Beim Ausblick wurde noch das Tennis-Grümpel-Turnier für den 13. September genannt.