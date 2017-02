Brigachtal Syrischer Kita-Praktikant: Mehr Praktikumsplätze in sozialen Einrichtungen sind erwünscht

Khaled Yusef ist Praktikant in der Kita Froscherg in Brigachtal. Der Syrer lernt hier die deutsche Sprache und die Einrichtung kennen. Der Helferkreis wünscht sich mehr solcher Praktikumsplätze in Brigachtal

Freudig begrüßt von der Kinderschar wird derzeit jeden Nachmittag Khaled Yusef, ein junger Mann aus dem syrischen Aleppo, der für zwei Wochen in der Kita Froschberg in Kirchdorf ein Praktikum absolviert. Liegt es am auffallend freundlichen Umgang mit den Kindern, liegt es daran, dass der Praktikant ein männliches Wesen in einer Kita ist, oder ist es einfach nur der Neue, der für 14 Tage mit den Kleinen spielen und basteln kann? Es dürfte sicherlich eine Mischung aus allen Gründen sein. Erhard Hofmann vom Helferkreis Asyl berichtet im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass der junge Mann bereits im vergangenen Jahr bei der Firma Stahlbau Münch recht erfolgreich einige Tage ins Arbeitsleben geschnuppert habe und nun für zwei Wochen in der Kindertagesstätte Froschberg ein Stück deutsche Lebenswirklichkeit erfahren kann. Da er am Vormittag einen Deutschkurs in Donaueschingen besucht, kann der junge Syrier nur jeweils nachmittags in die Kita kommen.

Khaled Yusef kennt aus seiner Heimat weder eine Kindertagesstätte noch ein Altenheim als soziale Einrichtungen. Solche Einrichtungen sind aufgrund der Familienstrukturen in diesem Land offensichtlich – noch – nicht notwendig. Umso großartiger findet er es, dass in Deutschland Kinder in der Regel solche Einrichtungen wie eine Kindertagesstätte besuchen können und so einige Stunden am Tag gemeinsam spielen und lernen.

Khaled Yusef scheint sich wirklich bei den Kindern großer Beliebtheit zu erfreuen. Spielt er doch mit den Kleinen sehr gerne Memory und lernt dabei ganz beiläufig die deutsche Sprache noch besser. Jedes Mal, wenn er ein Plättchen umdreht, nennt er den gezeigten Gegenstand laut mit der korrekten Bezeichnung. Liegt er falsch oder weiß er es nicht – die Kinder helfen ihm gerne. So kann der junge Syrier von den Kleinsten der Kita nicht nur ein freudiges Strahlen, sondern auch ganz praktisch ein bisschen deutsche Sprache mitnehmen.

So ergänzt sich das Kennenlernen der Sprache mit dem Kennenlernen der Arbeitswelt in einer dem Flüchtling unbekannten Umgebung. Sylvia Kubicek, Leiterin der Brigachteler Kita Froschberg, zeigt sich angetan von ihrem Praktikanten. Seine absolute Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit nennt sie neben seinem pädagogischen Gespür "bemerkenswert".

Dankbar zeigt sich der Helferkreis auch für die Bereitschaft der Kitas in Brigachtal, sich einem solchen Praktikumsangebot überhaupt zu stellen. Erhard Hofmann: "Schön wäre es, wenn sich weitere Betriebe in Brigachtal zu solchen Schnupperpraktika bereit erklären würden", so der rührige Mitarbeiter des Helferkreises. Man sollte nicht nur über Integration sprechen, sondern in vielen kleinen praktischen Schritten diese auch umsetzen, meint er. Das Praktikum von Khaled Yusef ist ein brillantes Beispiel für einen solchen Schritt. Sylvia Kubicek ergänzt hierzu: "Khaled Yusef bekommt hier einen guten Einblick in unsere Kultur und in eine Bildungsstätte."

Helferkreis Asyl

Der Helferkreis Asyl setzt sich aktuell aus 27 Personen zusammen. Die Fäden in der Hand halten Heike Stöckmeyer und Erhard Hofmann. Mit im Helferboot sitzt auch der Ehrenamtskoordinator Migration des Roten Kreuzes, Ludwig Winter aus Villingen. Anfragen und Hilfsangebote über die Gemeindeverwaltung Brigachtal unter helferkreis-asyl@brigachtal.de. Der Helferkreis trifft sich nach Bedarf. Regelmäßig wird alle 14 Tage die Gesprächsrunde Tea & Talk im Werk- und Vereinshaus Brigachtal jeweils von 19.30 bis 21 Uhr angeboten. Das nächste Treffen findet am 9. Februar statt. (jdk)