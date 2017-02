Brigachtal Straßenfasnacht im Briggedal beginnt

Narren befreien die Kindergartenkinder und Schüler und das Rathaus wird erstürmt und einige Besenwirtschaften haben über die närrischen Tage in Brigachtal geöffnet.

Brigachtal (kd) Ab heute beginnt die fünfte Jahreszeit und für so manchen Narr gleichzeitig auch die schönste Jahreszeit. Schon früh morgens machen sich die Narren auf, um die Schüler- und Kindergartenkinder zu befreien. Zum Geisterrathaus, so das Motto der Rathauserstürmung, wird heute ab 11 Uhr die ehemalige Schaltzentrale von Bürgermeister Michael Schmitt.

Der Kinderball der Narrenzunft ist um 14 Uhr in der Narrenhalle. Parallel werden sich in Überauchen vor dem Narrengericht Landjugendchef Mike Neininger und Bettina Hug aus Tannheim verantworten müssen. Der Hemdglonkerumzug startet um 19 Uhr. Der Höhepunkt der Saalfastnacht ist der Zunftball, am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr. Die beliebte Straßenfastnacht beginnt am Fasnet-Mentig, 27. Februar, ab 14 Uhr mit dem großen Umzug durch Klengens Straßen.

Nach dem Umzug ist Narrentreiben im Ortskern, im Narrenzelt der Zunft und den angrenzenden Besenwirtschaften, die wie folgt geöffnet haben, am Schmutziger Dunschtig: Narrenzelt, Ringstraße, ab 18 Uhr, Foyer der Halle in Überauchen ab 10 Uhr und Saloon, Hauptstraße 33, ab 19 Uhr. Rosenmontag: Narrenzelt ab 11 Uhr, Radsportverein in der Alemannenstraße ab 14 Uhr und Familie Felsmann, Hauptstraße 13, ab 12 Uhr, Saloon, Hauptstraße 33, ab 14 Uhr und ganztägig Wolfgang Weißhaar (oberhalb Arenbergstraße 2).