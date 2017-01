Brigachtal Stall in Brigachtal brennt komplett ab - Vermutlich nicht alle Tiere gerettet

Ein Stall mit über 100 Kälbern, Rindern und Kühen in Brigachtal hat am Mittwochmorgen Feuer gefangen und ist vollständig abgebrannt.

Feuerwehren immer noch im Einsatz

Ein Stall mit über 100 Kälbern, Rindern und Kühen in Brigachtal hat am Mittwochmorgen Feuer gefangen und ist vollständig abgebrannt. Die Einsatzkräfte rückten am gegen 05 Uhr zu dem Brand-Einsatz aus. Nach ersten Informationen kam es auf dem Stellenhof in der Römerstrasse zu einem Brand.Dabei konnten aufgrund des Feuers und der Einsturzgefahr vermutlich nicht alle Tiere vor den Flammen gerettet werden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Genaue Angaben seien jedoch erst möglich, wenn die Brandruine untersucht werden könne, so ein Augenzeuge vor Ort. Die getretteten Tiere befinden sind derzeit auf einer Wiese.Die Feuerwehr ließ den Stall kontrolliert abbrennen. Durch den schnellen Einsatz konnten die Nebengebäude und das Wohnhaus vor den Flammen gerettet werden. Menschen wurden nicht verletzt.Auch bei Tageslicht waren immer noch Flammen zu sehen und eine Rauchwolke stand über den abgebrannten Stallungen. Teile des Gebäude sind eingestürzt und die Feuerwehr versucht aktuell immer noch alle Glutnester zu finden und abzulöschen.Der Einsatz wird sich voraussichtlich noch über den ganzen Tag hinziehen, so Zugführer Stephan Großmann. "Wir mussten über einen Kilometer Schlauchleitungen verlegen, damit genügend Wasser an der Brandstelle ist. Das Wetter hat uns nicht beeinflusst, wir haben warme Getränke und können so bei Kräften bleiben", erklärte der Zugführer.Der Stromversorger ist ebenfalls vor Ort und sorgt für die Energieversorgung der Gebäude. Die Rauchwolke reicht bis nach Bad Dürrheim. Überall im Ort riecht man, dass es gebrannt hat.Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Schadenshöhe nicht bekannt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Trümmer könnten laut der Sprecherin am Mittwoch noch nicht untersucht werden, weil sie erst abkühlen müssten.