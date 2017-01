Brigachtal Seniorenzentrum: Suche nach Praxis-Mieter hat Priorität

Erweiterung zum Seniorenzentrum Brigachtal liegt im Zeitplan. Die Praxisfläche will die Gemeinde nun stärker bewerben

Der Brigachtaler Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag über den Projektstand des neuen Seniorenzentrums gesprochen. Nach Auskunft des Hauptamtsleiters Martin Weißhaar komme der Bau mit großen Schritten voran und liege im Zeitplan. Derzeit sammle die Gemeinde Interessenten für die angebotenen Wohnformen, damit man das Gebäude zum Betriebsstart auch mit Leben füllen könne.

Die konkrete Vergabe der Plätze könne erst ab dem Sommer erfolgen. Vorher mache dies, so die Praxiserfahrung, keinen Sinn. Dazu möchte man im Frühsommer auch verstärkt mit Werbemaßnahmen beginnen. Das Haus Süd, nahe des Kreisverkehrs, sei bereits weiter vorangekommen. Darüber informierte Marc Zenz von der Firma FWD Hausbau, die den Bau im Auftrag der Gemeinde umsetzt. Dies sei dem Druck geschuldet, dass man die Apotheke in diesem Gebäudeteil zeitig an den Betreiber übergeben müsse.

Die wichtigste Aufgabe wird zunächst sein, für die entstehenden Praxisräume einen Mieter zu finden. "Die Praxisfläche muss zeitnah an den Markt kommen", sagte Marc Zenz. Man werde sie unter anderem bei Maklern, im Internet und durch eine große Plane an der Baustelle bewerben. Der Gemeinderat Markus Rist erkundigte sich, ob es, falls für die Praxis kein Interessent gefunden wird, auch möglich ist, die Räumlichkeiten als Wohnung zu nutzen. "Das ist möglich", sagte Marc Zenz.

Zeitnah werde man dem Gemeinderat auch die Anbringung einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach vorschlagen. Dieses Thema werde, so Bürgermeister Michael Schmitt, in einer der nächsten Sitzungen auf der Tagesordnung stehen.

Die Fertigstellung des neuen Seniorenzentrums ist bis zum Jahresende geplant. Das Haus Süd feierte bereits im Dezember Richtfest. Die Apotheke soll Anfang oder Mitte November einzugsbereit sein. Im Haus Nord soll das Richtfest, wenn das Wetter mitspielt, im März vollzogen werden. Hinter den Baumaßnahmen in beiden Gebäudeteilen steckt ein Investitionsvolumen von insgesamt rund vier Millionen Euro.