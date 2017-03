Brigachtal-Überauchen Schlachthaus in Überauchen verschwindet

Die Ortskernsanierung in Überauchen geht voran, anstelle des Schlachthauses, das für eine Million Euro hätte saniert werden müssen, entstehen drei neue Einfamilienhäuser.

Brigachtal – Die Abrissarbeiten am Schlachthaus in Überauchen haben begonnen. Nach dem Gasthaus Kranz ist es das nächste Gebäude, das aufgrund der Ortskernsanierung abgerissen wird. Rund neun Jahre lang stand das Schlachthaus in Überauchen und war bis einschließlich Januar dieses Jahres in Betrieb. Die Abrissarbeiten sollten schon im November beginnen, jedoch bat der Gemeinderat, dass Haus bis Anfang 2017 zu erhalten. "Wir konnten nicht garantieren, dass das Haus im Herbst abgerissen werden kann", sagt Ortsbaumeister Alexander Tröndle. Der Schnee habe die Abrissarbeiten behindert.

Das Haus wurde früher von der Gemeinde betrieben. Landwirte bestellten privat einen Schlachter und verkauften dann das Fleisch. Die Nutzung wurde aber über die Gemeinde abgerechnet. Der Abschied vom Schlachthaus fiel vielen nicht leicht. So unterschrieben im Sommer 2015 251 Bürger eine Liste für den Erhalt des Hauses. Eine Sanierung hätte jedoch die Gemeinde eine Million Euro gekostet, was nicht besonders wirtschaftlich gewesen wäre, meinte damals der Gemeinderat.

Es besteht aber Hoffnung für die Landwirte. Der Brühkessel und die Kühlgeräte werden ausgelagert. Die Landwirte haben die Möglichkeit, diese zu nutzen und selbst ein neues Schlachthaus zu öffnen. Die einzige Hürde dabei sei eine Zertifizierung. "Die Vermarktung des Fleisches wird schwer, da das Schlachthaus zertifiziert werden muss", sagt Tröndle. Das Schlachthaus in Überauchen erhielt so ein Zertifikat 2009.

Am vergangenen Montag hat der Abriss begonnen durch die Firma Lienhard aus Waldshut-Tiengen. "Wir sind äußerst zufrieden mit der Abrissfirma", meint Tröndle. Die Sanierung der Rathausstraße liefe schneller als geplant. In der Straße sind drei neue Einfamilienhäuser geplant. Zwischen dem ehemaligen Schlachthaus und dessen Nebengrundstück soll eine neue schmale Straße verlaufen. Hinter dem Nebengrundstück wird ein längliches Haus stehen. Auf das Schlachthausgrundstück kommen zwei Häuser. Die Grundstücksgröße beträgt jeweils 500 bis 600 Quadratmeter. "Die zwei vorderen Häuser sind bereits verkauft. Das längliche hinten ist noch frei", sagt Tröndle. Kanäle, Wasser und Glasfaserleitungen sind bereits eingebaut.

Im Juni sollen die Arbeiten fertig sein. Der nächste Teil der Ortssanierung ist noch ungewiss. "Wir könnten uns als nächstes das Museum, die Halle oder die Kita vornehmen", meint Tröndle. Der Gemeinderat hatte im Herbst den Planungswettbewerb "Ortsmitte" eingeleitet, der bis zum Frühjahr dieses Jahres läuft. Dabei entscheidet ein Preisgericht über die Entwürfe von zehn Planungsbüros und stellt die drei besten Ideen dem Gemeinderat vor. Der beste Vorschlag wird als nächstes Projekts zur Ortskernsanierung umgesetzt.

