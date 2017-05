Brigachtal Sänger des Gesangvereins Brigachtal proben für großen Auftritt

Frühjahrskonzert des Gesangvereins Brigachtal findet am Samstag statt. Musikalische Gästebereichern den Konzertabend.

Brigachtal – Es ist Frühling, überall sieht man frische Blüten und zartes Grün – das ist seit Jahrzehnten auch für den Brigachtaler Gesangverein Harmonie ein willkommener Anlass, die schöne Jahreszeit mit frühlingshaften Melodien willkommen zu heißen. Herzlich willkommen sind am Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr auch Anhänger des beschwingten Chorgesangs. Der Gesangverein lädt dann zum traditionellen Frühlingskonzert unter der Leitung von Marianne Kopp in die Kirchdorfer Halle ein.

„Wir haben ein fast revolutionäres Konzept erarbeitet“, verspricht die Chor-Vorsitzende Simone Wohlgemuth. Auch einige Premieren stehen an. So ist es der Vorsitzenden erstmals gelungen, mit dem Musikverein Brigachtal, unter der Leitung von Volker Rückert einen Konzertpartner der Extraklasse zu engagieren, was ein Novum in der fast 100-jährigen Geschichte des Gesangvereins darstellt. Mit der Band Newcomer und ihrem modernen Programm, werden auch aktuelle Charthits zu hören sein. Besonders freut sich Wohlgemuth über weitere Akteure: So wird auch der Gesangverein Kirnachklänge aus Oberkirnach und der Villinger Männergesangverein Sängerkreis am Konzertabend mitwirken.

Der Brigachtaler Chor mit seinen 21 Aktiven samt seinen Gästen werden ein großes Repertoire bieten. Denn neben Evergreens und Schlagen stehen zahlreiche Klassiker des Chorgesangs auf dem Programm. Geplant ist es, von zwei Bühnen aus das Publikum zu unterhalten. Starten wird der einheimische Chor zusammen mit den Kirnachklängen und dem Stück „Ein Lied für dich“. Nach New York, ein Klassiker, den Udo Jürgens einst sang, entführt der Chor in die Welt des Schlagers. Ebenfalls diesem Genre sind „Die Tulpen aus Amsterdam“ zuzuordnen, ein Lied, dass von Klaus Günter Neumann und Ernst Bader anno 1953 geschrieben wurde.

Im Anschluss wird der Musikverein Brigachtal unter der Stabsleitung von Volker Rückert ins Geschehen eingreifen und mit der „Festivus Fanfare“ einen feierlichen Auftakt bieten. Die „Andante Religioso“ von Thiemo Kraas folgt. Der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, wird im Anschluss besungen. Der Sängerkreis aus Villingen unter der Leitung von Lukas Schmid, wird mit „Abendfrieden“ einsteigen und im Anschluss den „Zauber der Musik“ versprühen. „Vicin`o mare“, ein italienisches Volkslied von Peter Brettner, entführt die Gäste ans Meer. Noch einmal erklingt mit „Ich glaube“ ein Song von Udo Jürgens.

Der Villinger Chor wird dann mit „Rock my Soul“ , „Halleluja“ und „California“ einige Pop-Balladen zum Besten geben. Nochmals wird auch der hiesige Musikverein mit „Ewige Liabi“, „Mein bester Freund“ oder „Alpenwelt“ auftreten und in die Welt der Berge entführen. Schlager vom Feinsten bietet dann nochmals der Gastgeber. So bekannte Hits wie „Jeder Tag ist eine Rose“, „Ich wollte nie erwachsen sein“ oder „Ihr von Morgen“ erklingen. Ganz zum Schluss wollen alle drei Chöre mit dem gemeinsam vorgetragenen Lied „Conquest of Paradise“ einen imposanten Schlussauftritt bieten.

Karten in der Halle

Karten für das Konzert des Gesangvereins am 13. Mai gibt es ausschließlich an der Abendkasse in der Kirchdorfer Halle. Der Eintritt beträgt 7 Euro. (kd)