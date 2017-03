Brigachtal Sabrina Käfer übernimmt den Vorsitz der Landjugend

Bürgermeister lobt Engagement der Landjugend bei der Typisierungsaktion. Kreis-Sonnwendfeier in diesem Jahr in Brigachtal.

Wenn die Brigachtaler Landjugend zum Jahrestreff einlädt, dann sind meist fast alle 40 aktiven Mitglieder mit von der Partie, um das abgelaufene Jahr gemeinsam Revue passieren zu lassen und kommende Veranstaltungen oder Treffen auszuloten.

Diesmal war es zudem besonders emotional, denn die langjährige und überaus beliebte Vorsitzende Anna Merkle kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr. Der Abschied war tränenreich, es gab viele Geschenke. Mit der 20-jährigen Sabrina Käfer hat sie allerdings eine Nachfolgerin, die bereits in der zweiten Reihe der Vorstandschaft Erfahrung sammeln konnte. Am Ende wurde Käfer mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt. Wie unkompliziert bei der Landjugend Ämter vergeben werden, zeigten auch die weiteren Wahlen. Im Handumdrehen wurde Simone Rist neue Pressewartin, Gabriel Effinger ist neuer Beisitzer. Wiedergewählt wurde Schriftführerin Bianca Rist, Kassierer Marius Effinger und Reinhard Häßler als Beisitzer.

Dass die Jugendarbeit bei der hiesigen Landjugend ganz besonders gut floriert, beweisen auch die vielen Aktivitäten, die Schriftführerin Bianca Rist nochmals in den Mittelpunkt rückte: Das Maibaumstellen oder die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession und die Teilnahme an der Sonnwendfeier in Hochemmingen waren die erklärten Höhepunkte und sorgten übers Jahr verteilt für jede Menge Vorbereitungsarbeit der 40 Aktiven. Aber auch gesellige Events, wie die Pfingstradtour und eine gemeinsame Silvesterfeier wurden organisiert.

Bürgermeister Michael Schmitt lobte die Aktivitäten der Landjugend. Insbesondere erwähnte Schmitt die gut organisierte Typisierungsaktion im September. Beim Dorffest bilanzierte Kassierer Marius Effinger beste Geschäfte. Nicht ganz so erfolgreich wie gewohnt war man bei der Erntedankwagen-Prämierung in Unadingen. Dort schaffte man lediglich einen hinteren Rang. Die Mitglieder nahmen es sportlich und feierten trotzdem ausgiebig, was die eingespielten Party-Bilder unter Beweis stellten. Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaften gab es gegen Ende der Versammlung für Astrid Faller, Detlef Kaiser, Reinhold Zipfel, Christoph Reiser, Udo Mayer und Armin Maier.

Beim Ausblick kam vor allem die Kreis-Sonnwendfeier zur Sprache, die am 21. Juni in Brigachtal stattfinden wird. Damit nimmt die Landjugend nach dem Kreiserntedankfest im Jahr 2015 wieder ein Großevent in Angriff. Das Kreiserntedankfest ist vom 30. September bis 2. Oktober in Dauchingen.

Zur Person

Sabrina Käfer ist seit 2011 in der Landjugend aktiv. Bisher war sie Stellvertreterin von Anna Merkle und Mike Neininger, die die Landjugend seit einigen Jahren leiten. Derzeit macht die 20-Jährige eine Ausbildung zur Erzieherin. Die Klengenerin freut sich auf ihre Arbeit an der Spitze der Landjugend. Mit der Kreissonnwendfeier hat Käfer gleich ein Großereignis. Sie will diese Veranstaltung zusammen mit ihrem Team organisieren und hofft auf Unterstützung. (kd)