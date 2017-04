Brigachtal SVÜ-Förderverein sammelt seit Jahren fleißig

Führungsteam des SVÜ-Fördervereins ist wieder komplett. Wichtigste Einnahmequelle bleibt das Magazin zu jedem Heimspiel.

"Ein Förderverein ist dazu da, den Hauptverein in allen Belangen zu unterstützen", brachte es der Vorsitzende des Überauchener Sportvereins, Otmar Fehrenbacher, auf den Punkt. Und genau das habe der Förderverein im abgelaufenen Jahr auch in bewährter Weise getan, lobte Fehrenbacher. So unterstützen die "älteren Herren" des Förderverein bereits im elften Jahr den SV nach Leibeskräften. Äußerst emsig sammelten die 60 Mitglieder wiederum kräftig Gelder.

Als wichtigste Einnahmequelle gilt nach wie vor das SVÜ-Magazin, das nach jedem Heimspiel neu gestaltet wird und über Sponsoren finanziert wird. Das sei natürlich viel Arbeit, so der Fördervereinsvorsitzende Jürgen Effinger beim Jahrestreff im Vereinsheim. Wie lukrativ die Sache jedoch sei, zeige dass auch im abgelaufenen Vereinsjahr ein nettes Sümmchen in die Vereinskasse floss. Auf diese Weise konnten der Geschäftsbetrieb des SV mit seinen Fix- und Instandhaltungskosten überhaupt erst bewältigt werden. Neben dem "Heftle" ergab auch die Schrottsammlung wiederum einen schönen Betrag für die Vereinskasse, was dem Bericht von Kassierer Norbert Schaumann zu entnehmen war.

Die Wahlen gingen im Handumdrehen, weil per Akklamation, über die Bühne. Neben dem zweiten Vorsitz, hat Wolfgang Röckel nun auch das Amt des Protokollführers inne. Wiedergewählt wurden auch Schriftführer Klaus Huber, ebenso wie die Beisitzer Bernd und Gustav Lacher. Dass beim Förderverein Überauchen nicht nur gearbeitet wird, beweisen auch die geselligen Events, die beim Jahrestreff nochmals zur Sprache kamen. So gab es ein Sponsoren-Essen im Vereinsheim. Angeregt wurde gegen Ende der Versammlung von einem Versammlungsteilnehmer, dass man statt dem eher finanziell mäßig verlaufenen Dorffest 2016, lieber wieder einen Comedy-Star einladen sollte. Gerade in den letzten beiden Jahren waren solche Events ein echter finanziell Erfolg. Im Ausblick wurden noch geplante Termine genannt. So wird als kleiner Ausflug die Löwenbrauerei in Bräunlingen besucht, hieß es abschließend.