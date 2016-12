Brigachtal Russische Seele berührt Zuhörer

Ural-Kosakenchor begeistert in Brigachtal vielstimmig und mit Soli

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des kulturellen Herbstes gastierte der Ural-Kosaken-Chor in der Brigachaler Allerheiligen-Kirche. Das Ensemble ist in Brigachtal ein Begriff, denn bereits im September 2012 war der Chor hier aufgetreten.

Mit einem stimmgewaltigen Halleluja eröffnete der achtköpfige Chor einen Konzertabend der Extraklasse. Wunderbare Gesänge, in allen Stimmlagen, kennzeichneten die Anfangsphase mit überwiegend sakraler Literatur. Zum anderen wurden russische Volksweisen und einige Weihnachtslieder präsentiert. Freilich waren einige Arrangements der heutigen Zeit angepasst. Am Ende gab es viel Applaus für diese schöne Mischung an stimmgewaltigem Gesang und instrumental dargebotenen Klängen. Besonders viel Applaus bekam das wohl bekannteste Lied der Ural-Kosaken, Ich bete an die Macht der Liebe.

Dass die Ural-Kosaken auch deutsches Liedgut gekonnt beherrschen, zeigte die Darbietung von „Maria durch einen Dornwald ging“. Ein schönes russisches Weihnachtslied ist „Winternacht“, das an eine winterliche Schlittenfahrt erinnert.

Besonders bejubelt wurden einige von den Solisten meisterlich gesungenen Arien. So sang Jaroslav Mernik das Lied „Letra e música para ouvir“. Die deutsche Version lautet „Der Zar und das Mädchen“, ein Lied, das einst schon Mireille Mathieu und Ivan Rebroff sangen. Letzterer, ein vermeintlicher Russe, wurde allerdings als Hans Rolf Rippert in Berlin geboren. Auch einige andere deutsche Interpreten bedienten sich gerne der russischen Seele: Die wohl bekannteste Vertreterin dieses Genre war die bereits 1969 verstorbene deutsche Sängerin Alexandra.

Sie war bekannt für ihre sehnsuchtsvollen, russisch angehauchten Lieder, hieß im wirklichen Leben aber Doris. Durch ihre Heirat mit einem Russen wurde aus ihr Alexandra Nefedova. Der Sohn eben jener berühmtem Sängerin, Sascha Nefedov-Skovitan, übernahm sogar vorübergehend die musikalische Leitung der Ural-Kosaken und wirkte auch als deren Dirigent – und so fand sich also eins zum anderen.