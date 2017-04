Brigachtal Rund 60 Besucher sehen sich die Osterausstellung an

Rund 60 Besucher sehen sich die Osterausstellung an

Das vielfältige Angebot im Heimatmuseum weist mit einem Narro-Ei einen heimlichen Star auf und animiert, das eigene Ei zu gestalten.

Das Heimatmuseum in Brigachtal ist geschmückt mit Eiern und Häschen. Neben der regulären Ausstellung präsentierte das Museum zum vierten Mal vom 26. März bis zum 14. April seine Osterausstellung. Zwischen 40 und 60 Personen besuchten die Ausstellung. Zu sehen gab es eine Menge.

Die Ausstellung bestand zum Teil aus den Basteleien der Brigachtaler Kindertagesstätten und Schulen, wie die Papierhäschen und Eier der Kindertagesstätte am Gaisberg oder die Topfhühner der Kindertagesstätte Bondelbach. „Die Kindergärten hatten keine Vorgaben, was das Basteln angeht“, sagte Franz Effinger, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege Brigachtal. „Und es kommt immer etwas Wunderbares dabei raus.“ Familienangehörige der Kinder freuten sich, dass sie die Arbeit ihrer Kinder betrachten können.

Neben den Kindergärten und Schulen trugen Künstler von überall zur Ausstellung bei. So verzierten Häkeleier und Filzhühner von Angelika Niedworok oder österliche Holzkunst von Jürgen Schwarz das Museum. „Normalerweise macht Jürgen Schwarz nur Weihnachtskrippen. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal Ostersachen herstellen will“, sagte Effinger. Der Star der Ausstellung sei aber das „Narro-Ei“ gewesen. Der Narro auf dem Ei wurde von Ursula Straub von Hand gemalt. „Es gab Besucher aus Villingen, die von dem Ei weitererzählt haben. Dann sind Leute nur für das Narro-Ei vorbei gekommen“, sagte das Vorstandsmitglied. Die Künstler bieten ihre Osterschmuckstücke dem Museum für die Osterausstellung an. „Jeder trägt dazu bei. Das Museum soll ja leben“, sagte Effinger. Ohne die Beiträge der Künstler sei so eine Ausstellung nicht möglich gewesen. Eintritt verlangt das Museum nicht, aber man sei auf die Spenden der Leute angewiesen.

Vorstandsmitglied Carola Richter bot außerdem einen Bastelworkshop für Klein und Groß an, bei dem jeder sein eigenes Osterei gestalten konnte. Die Bastelstube gibt es seit der ersten Osterausstellung. „Ganz ohne Voranmeldung. Man kann einfach reinspazieren und mitmachen“, sagte Richter. Für das kommende Jahr sind neue Ideen für die Osterzeit in Planung. Richter denkt an einen Ostermarkt.

Die reguläre Ausstellung des Heimatmuseums beschäftigt sich mit Wohnen, Handwerk und Geschichte des Ortes. Die Vorstandsmitglieder freuen sich schon auf die Handwerksausstellung im Herbst.