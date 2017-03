Brigachtal Reise durch Luthers Leben

Das musikalische Theaterstück zweier Stuttgarter Schauspieler in der Allerheiligenkirche in Brigachtal erhielt viel Applaus von 100 Besuchern. Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach haben das Stück selbst entwickelt.

Brigachtal – „500 Jahre Luthers Reformation“, ein Jubiläum, das in diesem Jahr vielerorts mit Vorträgen oder Konzerten gewürdigt wird. In Brigachtal stand Martin Luther am Donnerstagabend mit dem Theaterstück „Play Luther“, eine Theaterproduktion, die deutschlandweit auf Tournee ist, im Focus. Das Bildungswerk Brigachtal/Marbach hatte es geschafft, das Schauspieler-Duo, Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach zu einem Gastspiel nach Brigachtal zu holen.

Die einführenden Worte sprach Pfarrerin Bettina von Kienle. Sie berichtete kurz über Leben und Werk Luthers und wies dabei auch auf die kleinen menschlichen Schwächen des großen Theologen hin. Unzulänglichkeiten, die im Anschluss von den Künstlern auf der improvisierten Bühne in der Allerheiligen-Kirche eindrücklich dargestellt wurden. So kamen auch die Schattenseiten Luthers sowie Kritik an seiner Person und sein Wirken zur Sprache.

Das zweistündige Werk kann als szenisches Theaterstück, versehen mit einer zeitgenössischen Dramaturgie, um das Wirken des berühmten Reformators, bezeichnet werden. Das Stück ist von drei Säulen getragen: Dazu gehörte eine Debatte über den Begriff Kirche, sowohl unter mittelalterlichen, als auch gegenwärtigen Aspekten, und eine Sammlung unterschiedlicher Blickwinkel wichtiger Lebensstationen Luthers sowie der musikalischen Einbindung seiner Kirchenlieder, für die Luther ebenfalls Berühmtheit erlangte. Die Luther-Lieder wurden in zeitgenössischer Interpretation, aber unter Bewahrung der originalen Sprache, live präsentiert.

Der Einordnung eines musikalischen Theaters, machten die beiden Protagonisten dabei alle Ehre. Das Stück „Play Luther“ soll den gewaltigen Raum Luthers und die Auswirkungen seiner Reformation öffnen, erklären die beiden Hauptdarsteller bereits im Vorfeld. Denn hier lägen die Wurzeln des heutigen gesellschaftlichen Zusammenlebens. In der Aufführung wurde Szene um Szene, Lebensabschnitt auf Lebensabschnitt Luthers dargestellt, sein Streben nach Reformation und die Konflikte, denen er sich damit aussetzte.

In recht intensiver Sprache, mit kraftvollen, teils vulgären Worten, lauten Stimmen und vielen Emotionen gingen Ullrich und Beyerbach die Geschichte des Reformators an. In rascher Folge wechseln sich Dialoge und angeregte Diskussionen zwischen den Schauspielern ab. Eindrücklich auch die szenischen Rückblenden über Luthers Leben, verpackt in zeitgenössische Musik. Die beiden Schauspieler erzählen auf diese Weise nicht nur eine Geschichte, sie ließen diese immer wieder aufleben, während sie neue Blickwinkel boten.

So wie sich die Geschichte auf diese Weise Stück für Stück zusammensetzt, bauten Ullrich und Beyerbach nach und nach eine Kugel mit etwa zwei Metern Durchmesser aus einzelnen Holzdreiecken auf. Das Dreieck gilt als Symbol der Dreifaltigkeit und diente hierbei als besonderes Stilmittel, sprachlichen Ausdrucks. Am Ende erhielten die musikalischen Schauspieler von den gut 100 Besuchern, für ihr brillantes Schauspiel, viel Applaus.

Hintergrund

Die aus Filderstadt stammenden Schauspieler Lukas Ullrich, Jahrgang 1979, und sein Kollege Till Florian Beyerbach, geboren 1981, sind Profis und verfügen über viel Bühnenerfahrung. Sie haben das knapp 180 Vorstellungen umfassende Stück, Play Luther, selbst verfasst und ihm mit einem Team von Beratern in monatelanger Vorbereitungsarbeit den letzten Schliff verliehen. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben/Mansfeld geboren und starb dort am 18. Februar 1546. Luther gilt als der theologische Urheber der Reformation. Im Jahr 1517 stellte Luther erstmals seine 95 Thesen vor. Die Bundesrepublik feiert den großen Kirchenmann am Reformationstag (31. Oktober) in diesem Jahr besonders. Denn dann ist nicht nur in den östlichen Bundesländern, sondern in ganz Deutschland ein einmaliger gesetzlicher Feiertag. (kd)