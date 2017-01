Mittelaltergruppe Bundschuh feiert am Beckhofener Grillplatz

Rund 20 Gäste hatten sich zur ersten öffentlichen Rauhnacht der Brigachtäler Mittelaltergruppe Bundschuh am Beckhofener Grillplatz eingefunden. Ein kurzer Spaziergang durch den verschneiten Winterwald führte die Gruppe im Schein von Fackeln bis zur Weißwaldhütte. Währendessen erläuterten Mitglieder der Bundschuhgruppe die Hintergründe der zwölf Rauhnächte zwischen Weihnachten und Dreikönig und stellten an verschiedenen Stationen spielerisch die Sagenwesen Frau Perchta, Odin und die wilde Hatz dar. Alle drei verlangten ein spezielles Verhalten der vorbeiziehenden Meute, um nicht verhext zu werden. An der Weißwaldhütte konnten sich die Gäste mit einem mittelalterlichen Kräutertrunk aus dem Kessel am Lagerfeuer aufwärmen. Kräuterfrau Klothild Ritzmann entführte die Besucher auf eine stimmungsvolle Reise der Sagen und Bräuche rund um die Rauhnächte. Jeder durfte seine Wünsche für das neue Jahr auf Papier notieren und zusammen mit einem Kräuterbüschel im Feuer verbrennen. So sollen die Wünsche in Erfüllung gehen, so Ritzmann.