Brigachtal Radsport: Schülerinnen aus Brigachtal schaffen Qualifikation

Einradfahrerinnen des Radsportvereins holen sich überraschend den Vizetitel und dürfen zur Badischen Meisterschaft.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Radsportverein Klengen hat bei den Bezirksmeisterschaften der Schülerinnen in Aach herausragende Platzierungen erzielt. Gerade die Vierer-Einradmannschaft der Schülerinnen U15 sorgte für die große Überraschung: Sophia Jehle, Sara Fleig, Rümeysa Özce und Zoe Bartler qualifizierten sich mit einer neuen Bestleistung und der tollen Vizemeisterschaft für die Badischen Meisterschaften. Diese finden am 21. Mai in Gutach statt.

Ebenfalls qualifiziert haben sich Hella Mandlik, Florian Käfer, Julia und Sarah Obergfell mit einer guten Leistung im Vierer-Einradfahren der Schüler offen. Zuvor war bereits die Sechser-Einradmannschaft der Juniorinnen gestartet; auch hier schafften die Sportlerinnen, Sarah Finkbeiner, Tracy Huber, Laura Wehinger, Carina Schwörer, Lea Schwinge und Sonja Obergfell die Vizemeisterschaft.

In der Kategorie des Einer-Kunstrads der Juniorinnen absolvierten Julia Obergfell, Elena Schwörer, Lea Schwinge, Sarah Finkbeiner und Carina Schwörer ihr Programm mit jeweils nur geringfügigen Abzügen. Ein weiterer Starter war Florian Käfer im Einer-Kunstrad der Schüler U13. Er wurde mit seiner tollen Kür Vize-Bezirksmeister.

Bei den Juniorinnen ging die Vierer-Einradmannschaft mit Sonja Obergfell, Lea Schwinge, Sarah Finkbeiner und Laura Wehinger an den Start. Mit wenigen Abzügen erreichten sie eine Endpunktzahl von 117,69 Punkten. Ihren ersten Wettkampf absolvierte Rümeysa Özce im Einer-Kunstrad Schülerinnen U11. Zoe Bartler, die ebenfalls in dieser Kategorie startete, fuhr ebenso eine gute Endpunktzahl raus.

Im Zweier-Kunstrad der Elite landeten Sarah Finkbeiner und Tracy Huber mit einer guten Leistung auf dem dritten Platz. Ebenfalls eine gute Leistung zeigte Saskia Haack bei den Einer-Kunstradfahrern der Elite und Amelie Fresen bei den Schülerinnen U15. Carina und Elena Schwörer starteten das erste Mal im Zweier-Kunstrad der Juniorinnen. Sie landeten mit ihrer Kür auf dem 3. Platz.

Am 2. Juli 2017 findet der dritte Durchgang zum Bezirkspokal vor heimischem Publikum in der Kirchdorfer Halle statt.