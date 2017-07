Brigachtal Organisatoren des Brigachtaler Dorffests im Interview: "Jeder Verein trägt zur Vielfalt bei"

Am kommenden Wochenende findet das 33. Brigachtaler Dorffest auf der Festwiese statt. Die Organisatoren, Anette Hildebrand vom Akkordeonverein, Sascha Eichkorn von der Feuerwehr und Jürgen Häßler vom Narrenverein sprechen mit SÜDKURIER-Mitarbeiter Klaus Dorer über die Veranstaltung und berichten von den Vorbereitungen.

Herr Eichkorn, das Dorffest wurde auf mehrere Schultern verteilt. Wie ist es in diesem Jahr?

Sascha Eichkorn: Die Organisation ruht grundsätzlich nach wie vor auf den gleichen Schultern wie im Vorjahr. Bedingt durch terminliche Engpässe im Team waren Jürgen Häßler und meine Person in diesem Jahr etwas mehr gefordert als bisher, aber es gibt ja noch genug Gelegenheiten in den Folgejahren, um das wieder auszugleichen.

Gab es auch in diesem Jahr bürokratische Hürden zu überwinden? Wenn ja, was hat Sie besonders genervt?

Die gab es in der Tat. Die Kommunikation insbesondere mit dem Landratsamt und der Gema waren alles andere als einfach. Bei aller Einsicht für Vorschriften sollten sich betroffene Stellen teilweise hinterfragen, wen sie eigentlich als Gegenüber haben. Es macht nicht immer den Eindruck, als ob diese Stellen begreifen würden, wo eigentlich der Unterschied zwischen Ehrenamt und professionellen Veranstaltern liegt. Etwas mehr Entgegenkommen wäre durchaus hilfreich. Endlos lange Reaktionszeiten tun ihr Übriges dazu.

Wie ja bekanntlich in Generalversammlungen verschiedene Vereine ankündigten, gibt es auch in diesem Jahre Rückkehrer. Wer gehört dazu?

Nach einem Jahr Abstinenz konnte der Gesangverein, wenn auch in verkleinertem Umfang, wieder für das Dorffest gewonnen werden. Auch der Kolpingverein bleibt dem Dorffest nach seiner Rückkehr im letzten Jahr treu.

Dann haben sie 2017 auch einige Neueinsteiger?

Der Verein Baarfood war kurz davor einzusteigen, musste für dieses Jahr allerdings aufgrund der zu kurzen Vorlaufzeit passen. Ich bin zuversichtlich, dass es nächstes Jahr klappen wird. Zwei Tage Festbetrieb mit Auf- und Abbau sind kein Pappenstiel, das will gut organisiert sein. Ebenfalls eine Besonderheit sind die Vereins- und Firmenpräsentationen in diesem Jahr, bei welchen wir uns mit der Firma Roth & Effinger und der Firma Elektro Eichkorn auf zwei Brigachtaler Unternehmen freuen, die ihr Ausbildungsangebot präsentieren werden und damit zeigen, dass Brigachtal mehr ist, als die oft beschworene reine Wohngemeinde.

Was hat sie in diesem Zusammenhang besonders gefreut?

Uns freut, dass das erhoffte Konzept mit den kleinen Hütten greift. Mit akzeptablem Aufwand dem Dorffest treu bleiben zu können, ist uns allen sehr viel wert. Jeder Verein trägt damit zur Vielfalt im Angebot bei. Genauso freut uns, dass beide Fußballvereine wieder dabei sind, und somit um nachhaltigen Erfolg bemüht sind. Ein Dorffestauftritt muss wachsen, das ist kein Selbstläufer.

Gibt es in diesem Jahr auch Absagen von Vereinen?

Leider wird der Musikverein Brigachtal dieses Jahr nicht im gewohnten Umfang dabei sein. Das ist eine vereinseigene Entscheidung, die die Festgemeinschaft natürlich nicht erfreut, aber akzeptiert werden muss. Es liegt an uns, diese Lücke zu schließen.

Wie beurteilen Sie das Engagement der Vereine, die am Brigachtaler Dorffest teilnehmen?

Der Aufbau am vergangenen Samstag zeigt eindeutig, wo die Vereine ihre Stärken haben. Mit unglaublicher Routine und Erfahrung greift da eine Hand in die andere. Da kann man sich als Organisator nur daran erfreuen.

Wie lief die Zusammenarbeit mit der Gemeinde?

Da kann ich nur Positives berichten. Uns wurde, wie in den Vorjahren auch, die volle Unterstützung durch die Gemeinde zugesagt. Das ist seit Jahrzehnten eine Win-Win-Situation, die wir allerdings nach vorne noch ausweiten, beziehungsweise teilweise verändern müssen. Wir werden hier nach dem Dorffest 2017 auf die Gemeinde zugehen, um insbesondere im organisatorischen Bereich noch besser die Kapazitäten und die Netzwerke der Gemeinde nutzen zu können.

Schauen wir mal auf den Festplatz. Gibt es da Änderungen im Vergleich zum Vorjahr?

Auf dem freigewordenen Platz des Musikvereins werden wir unser Programmangebot insbesondere für die Kinder ausweiten. Hier wird der sogenannte Snake-Tree seinen Platz finden.

Ein Snake-Tree? Was versteht man darunter?

Dieser Kletterbaum der besonderen Art wird mit Sicherheit ein Highlight werden. An jeweils zwei neun Meter hohen Kletterbäumen können die Kinder ihr Geschick und ihren Mut testen. Wir haben gemeinschaftlich beschlossen, dieses Angebot für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren kostenfrei anzubieten. Mal schauen, wer hier tatsächlich den Mut aufbringt, ganz nach oben zu klettern. Für die Kids sicherlich eine super Sache, wir freuen uns drauf!

Es gibt auch wieder ein Unterhaltungsprogramm. Was ist da neu?

Das Dorffest muss vor allem für Familien etwas bieten. Und da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Neu hinzukommen wird in diesem Jahr besagter Snake-Tree, eine von einem Sponsor bereitgestellte Hüpfburg, das beliebte Kinderangebot der LTG, Pony-Reiten und vieles mehr. Am Sonntag wird es nochmals ein breites Zusatzangebot bei unseren Vereinspräsentationen für Jugendarbeit geben. Und was uns besonders wichtig ist, das Kinderangebot wird bis auf eine einzige Ausnahme kostenfrei sein. Hierfür gilt der besondere Dank den Sponsoren, deren Mittel wir hierfür einsetzen.

Und wo finden die Auftritte statt?

Alle Auftritte werden auf dem Festgelände stattfinden, hierzu werden wir einen Flyer auf dem Platz verteilen.

Das Programm

Eröffnet wird das Dorffest am Samstag, 22. Juli, 16 Uhr, mit einem Fassanstich. Danach gibt es Musik und ab 20 Uhr Disco- und Partyangebote. Sonntag, 23. Juli, startet das Fest um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Ab 14 Uhr gibt es Spiel- und Bastelspaß für Kinder und Vereins- und Firmenpräsentationen. Um 15 Uhr gibt es eine Jugend-Disco und einen Musikmix. Montag, 24. Juli, beginnt um 15 Uhr mit einem Bühnenprogramm. Zudem können Kinder wieder spielen und basteln. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr gibt es ein für Kinder kostenloses Kegeln. Ab 19 Uhr steigen wieder Discos und Partys.